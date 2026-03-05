Mujeres de antaño para homenajear a la mujeres de hoy: los retratos del Muséu del Pueblu d'Asturies
El museo gijonés expone en la valla de su recinto una selección de fotografías de mujeres asturianas desde 1890 con motivo de la celebración del 8-M
Un grupo de mujeres con mucha historia reciben al visitante del Muséu del Pueblu d'Asturies. El museo etnográfico gijonés acaba de inaugurar una nueva exposición de fotografías que cuelga de la valla de su recinto. Lleva por título "Mujeres de frente. Retratos femeninos en la colección del Muséu del Pueblu d’Asturies, 1890– 971”. La muestra está relacionada con el Día de la Mujer, que se celebra el próximo 8 de marzo, y con la historia de la fotografía, que tuvo en el retrato su genero más universal. "Son doce retratos de mujeres que miran de frente a la cámara, al fotógrafo, al espectador o a la vida. Son mujeres de épocas, clases sociales, ocupaciones, edades y formas de vestir diferentes, cuya manera de posar ante la cámara fue evolucionando y cambiando a lo largo del tiempo", explica Juaco López, director del Muséu.
Los autores de las fotografías provienen de diferentes ámbitos y lugares. Están los fotógrafos profesionales de estudio, como Ramón G. Duarte (1862-1936), de Avilés y Oviedo, "probablemente uno de los mejores retratistas de la historia de la fotografía asturiana", apunta Juaco López. También hay retratos hechos por Benjamín R. Membiela (1875-1944), de Cangas del Narcea; Lorenzo Cabeza (1876-1965), de La Felguera; Feliciano Pardo (1870-1947), de Oviedo; el fotoperiodista Constantino Suárez (1899 - 1983), de Gijón / Xixón; el fotógrafo de calle Valentín Vega (1912-1997), de El Entrego.
En esta exposición están presentes obras también de fotógrafos aficionados como Edmundo Lacazette (1859-1914), de Oviedo, y Miguel Rojo Borbolla (1874-1930), de Puertas de Cabrales. "En este ámbito de los fotógrafos, en el que la visión hacia lo femenino fue mayoritariamente masculina, la mujer tiene su representación en la antropóloga María Cátedra (1947), que hizo su trabajo de campo entre los vaqueiros del concejo de Tineo a comienzos de los años setenta del siglo pasado", indica el director del Muséu. En la exposición, figura también la obra de un fotógrafo anónimo que retrató a la tonadillera Marujita Díaz (Sevilla, 1932 – Madrid, 2015). Es una imagen imagen que pertenece al archivo fotográfico personal de esta popular cantante y actriz, integrado por 247 fotografías, que se conserva en el Muséu del Pueblu d’Asturies, donde ingresó por donación de Javier García-Villalba Sotos, de Madrid, en 2017.
