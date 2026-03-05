Una mujer sufre una indisposición en pleno vuelo a Asturias: nueva alerta sanitaria en el aeropuerto, que sigue sin ambulancia propia

Nueva alerta sanitaria en el Aeropuerto de Asturias, que sigue sin tener servicio médico ni ambulancia. Una mujer de 61 años, A. A. H., sufrió una indisposición en un vuelo de Almería a Asturias. Sufría dolor en los riñones y mucho frío. Inicialmente, fue asistida dentro del avión por una azafata y un pasajero.

Se dio aviso al SAMU a las 12.04 y se envió al Aeropuerto a una ambulancia de soporte vital básico, que llegó al avión a las 12.09, un tiempo ciertamente récord.

La mujer fue trasladada al Hospital "San Agustín" de Avilés, donde quedó ingresada en Urgencias.

El episodio no ha pasado desapercibido a la diputada regional del PP Pilar Fernández Pardo, para quien "evidencia la necesidad de que el Aeropuerto tenga un servicio sanitario y una ambulancia".

Según la parlamentaria, "hemos presentado iniciativas, el Principado se ha mostrado a favor, una sentencia obliga a restablecer el servicio, pero Aena se resiste. El Principado tiene que tomar cartas en el asunto".