El plan de Gijón para bajar los alquileres y dinamizar el mercado

La crisis habitacional que atraviesa España tensiona el mercados de alquiler en Gijón. El incremento de los precios, la escasez de oferta y la existencia de un número significativo de viviendas vacías han obligado a las administraciones públicas a buscar soluciones imaginativas para paliar el déficit de vivienda. En este contexto nace el programa "Gijón, confía alquilando", una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento a través de la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón/Xixón (EMVISA), con el objetivo de movilizar pisos desocupados y reforzar el mercado de alquiler asequible.

El programa parte de: ofrecer garantías y seguridad jurídica tanto a propietarios como a inquilinos. Su objeto principal es dinamizar el mercado local incorporando viviendas que se encuentren vacías o fuera del circuito habitual del alquiler, incrementando así la oferta disponible y contribuyendo, a medio plazo, a moderar los precios. "Gijón, confía alquilando" arranca con la participación de 23 inmobiliarias de la ciudad, que actúan como intermediarias para captar y gestionar las viviendas. Aunque el Ayuntamiento no tiene competencias directas plenas en materia de vivienda, ha dado un paso adelante en colaboración con el sector inmobiliario para generar confianza entre los propietarios. El planteamiento es sencillo: si se reduce el riesgo para el arrendador, aumentará la disposición a poner pisos en el mercado.

Ventajas para propietarios e inquilinos

Las ventajas para los propietarios son uno de los pilares del programa. EMVISA asume los gastos de gestión inmobiliaria y ofrece un seguro de impago de hasta 15 meses, un seguro multirriesgo del hogar y otro frente a posibles daños vandálicos.

Además, facilita un préstamo sin intereses de hasta 4.000 euros para adecuar la vivienda antes de su alquiler. A ello se suma la garantía de que los inquilinos seleccionados cuentan con solvencia económica suficiente para afrontar el pago de la renta. Todo ello proporciona un entorno de seguridad jurídica y económica que busca disipar uno de los principales temores de los dueños: el impago o el deterioro del inmueble.

Para los inquilinos, el programa abre la puerta a acceder a viviendas con un precio limitado. El tope del alquiler se sitúa en 650 euros mensuales, lo que permite ofrecer pisos a un coste asumible en el contexto actual. El proceso de selección se articula a través de una plataforma web donde se publican las viviendas disponibles. Cada anuncio incorpora una cuenta atrás de siete días para que las personas interesadas puedan presentar su solicitud. Entre aquellas que cumplan los requisitos establecidos, la adjudicación se realiza mediante sorteo, garantizando igualdad de oportunidades y transparencia. Una vez seleccionado el inquilino, puede visitar la vivienda —que previamente ha conocido por fotografías— y formalizar el contrato, en un proceso que se completa en un mes. Los contratos tienen una duración de cinco años, conforme a la legislación vigente, aportando estabilidad a ambas partes.

Incentivos y coberturas

El programa cuenta con un presupuesto municipal de 400.000 euros y se presenta como una respuesta estructurada ante la emergencia habitacional. Con la combinación de incentivos económicos, cobertura de riesgos y un sistema de adjudicación transparente, “Gijón, confía alquilando” aspira no solo a aumentar la oferta de alquiler asequible, sino también a generar un efecto de contención de precios en el conjunto del mercado local.

Un sistema justo y transparente

El programa tiene como misión crear un sistema justo y transparente en el mercado del arrendamiento, garantizando igualdad de oportunidades en la adjudicación de viviendas y una gestión eficiente mediante la digitalización. La selección de inquilinos se realiza a través de un sorteo automatizado, evitando criterios subjetivos como el orden de llegada.

Los inquilinos cuentan con transparencia en la adjudicación, límites de precio (máximo 650 € y 11 €/m²), compatibilidad con ayudas y supervisión documental. Deben cumplir límites de ingresos (entre 1 y 3 SMI), no poseer otra vivienda y destinar el inmueble a residencia habitual.

Los agentes colaboradores gestionan captación, documentación y verificación, reciben retribución por informes y deben cumplir requisitos legales y de protección de datos.

En un mercado tensionado, "Gijón, confía alquilando" se presenta como un intento decidido de equilibrar oferta, precios y confianza.

La gestión y tramitación de solicitudes, clara y ordenada

El sistema combina revisiones automáticas con verificación documental. Las comprobaciones automáticas permiten una primera validación objetiva de los solicitantes. Posteriormente, los interesados deben aportar documentación a los Agentes Colaboradores. Estos agentes revisan que se cumplan todos los requisitos exigidos por el programa. Entre ellos, se verifica el cumplimiento del esfuerzo máximo de renta. También se revisan las demás condiciones establecidas en la normativa del programa. De esta manera, se asegura que los inquilinos seleccionados sean elegibles. El proceso aporta seguridad tanto a propietarios como a solicitantes.