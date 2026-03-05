El Principado ya ha atendido a 89 afectados por la guerra de Irán (y once ya han logrado regresar a España)

El Gobierno de Asturias ha dado un balance del sistema de asistencia que ha activado para asturianos afectados por la crisis bélica en el Golfo a raíz de la intervención de Estados Unidos e Israel en territorio iraní. Hasta ahora, 89 personas han sido atendidas por el Principado.

En concreto, el Ejecutivo puso en marcha un canal de comunicación a través del correo del presidente Adrián Barbón (correo presidente@asturias.org), garantizando que a quienes demandasen ayuda les contestaría el propio Barbón o su equipo. Por este medio, el Gobierno regional ha asesorado a 89 personas perjudicadas por la guerra, de las once ya han conseguido regresar a España.

Las consultas recibidas proceden, entre otros países, de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, India, Israel, Jordania, Kuwait, Omán, Catar, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam. Cerca de la mitad de las comunicaciones "corresponden a personas que se encuentran en países del sudeste asiático o que, durante su viaje de vuelta a España, tuvieron que regresar a sus aeropuertos de origen o de escala tras haber despegado, como consecuencia del cierre del espacio aéreo".

Hay que recordar que los países del Golfo constituyen un nodo aeroportuario clave para los viajes al Sudeste Asiático o al Extremo Oriente. Sus aeropuertos son donde normalmente se hace escala para ir o volver a España.

El Principado, asegura el Gobierno autonómico, "se ha coordinado en todo momento con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, al que ha comunicado los datos, la situación y la ubicación de las personas afectadas. También ha realizado un seguimiento activo de los casos".

El "no a la guerra" de Barbón

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, expresó este jueves durante una visita a la estación de Fuente de Invierno (Aller) su “gran preocupación” por la actual situación internacional y apuntó que el Gobierno autonómico trabaja "intensamente" para facilitar el regreso de ciudadanos asturianos afectados por el conflicto.

Barbón explicó que en los últimos días ha recibido noticias de asturianos que ya están llegando a territorio europeo y a Madrid. “Estoy muy preocupado por la situación internacional y hace días que lo vengo diciendo. Acabo de recibir noticias de asturianos que ya están llegando a zona europea”, afirmó.

El presidente detalló que el Ejecutivo asturiano mantiene numerosos contactos para coordinar el retorno de las familias. “Llevamos días trabajando con muchos contactos, con mucha gente. Muchos a los que pude llamar yo, otros han llamado gente de mi equipo”, señaló. Además, confesó el alivio que siente con cada llegada: “Cada vez que una persona aterriza en zona europea, cada vez que una persona llega a Madrid, cada vez que una familia ha regresado, tengo tanto alivio como las familias asturianas que estaban preocupadas”.

Hizo, igualmente, una reflexión más amplia sobre el contexto internacional y recordó su oposición a la guerra de Irak en 2003. “El 'no a la guerra' que algunos lideramos en su momento, estoy hablando del 2003, lo hicimos porque estábamos convencidos de que una guerra ilegal, injusta, solo generaría arbitrariedad y desestabilización de la zona”, subrayó. Añadió que aquel conflicto dejó “miles de muertos” y recordó los atentados del 11 de marzo en España, con “193 personas fallecidas y 2.000 heridas”.

El jefe del Ejecutivo asturiano citó además unas declaraciones del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, para reforzar su postura. “Si se concediera a los estados el derecho a la guerra preventiva según sus propios criterios y sin un marco jurídico supranacional, el mundo entero correría el riesgo de estar en llamas”, leyó textualmente.

Barbón insistió en esa idea: “La justicia ha sido sustituida por la fuerza, la fuerza del derecho ha sido sustituida por el derecho de la fuerza, con la creencia de que la paz solo puede nacer tras la aniquilación del enemigo”.

Asimismo, aludió a las palabras del Papa León XIV y defendió que cualquier actuación bélica debe ajustarse estrictamente al derecho internacional y a la Carta de Naciones Unidas. “Todo aquello que no goce del cumplimiento estricto del derecho internacional (…) lo único que genera es desestabilización en el mundo y provocar una guerra aún mayor”, afirmó.

El presidente asturiano también quiso dejar clara su posición respecto a Irán. “Esto no significa ser cómplices de una dictadura cruel como es Irán. Lo digo abiertamente: Irán es un régimen despótico, cruel, dictatorial, que masacra a mujeres, que masacra al colectivo LGTBI y a miles de personas”, declaró.

No obstante, recalcó que cualquier intervención debe ajustarse a la legalidad internacional. “Cualquier actuación en Irán tiene que ser acorde al derecho internacional. Aquí no puede ser que nadie se tome la justicia por su mano. Nadie se puede creer el policía ni el matón del colegio del mundo”, sostuvo.