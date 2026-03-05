El Principado resta los fondos europeos para rebatir a Queipo por la baja ejecución inversora y le replica: "Si el 56,6% le parece poco, ¿cómo ve el 29,8% del Ayuntamiento de Oviedo?"
El portavoz del Gobierno y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, afirma que la cifra utilizada por el PP incluye fondos que pueden gastarse más allá de la legislatura y defiende que el porcentaje ejecutado llegó al 69%
El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha replicado este jueves a las duras críticas del presidente del PP, Álvaro Queipo, por las cifras de ejecución presupuestaria de 2025. Peláez cuantificó en un 69% la inversión real que alcanzó la fase de obligado contable en diciembre de 2025, pero excluyendo "el efecto del MRR” —el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia—, ya que esos fondos "tienen un horizonte temporal distinto al ejercicio presupuestario".
Peláez afirmó que sus datos obedecen a una comparación de "valores homogéneos", y aseveró que en total la ejecución del Principado fue del 92,5% en el conjunto del presupuesto.
"De los mejores datos de la legislatura"
El portavoz del Gobierno enmarcó el choque de cifras con Álvaro Queipo en la inclusión o no de los fondos europeos. Según explicó, el 56,6% al que aludió el líder del PP “es el dato de ejecución real teniendo en cuenta el MRR”, mientras que el Ejecutivo emplea el 69% al “neutralizar” ese mecanismo. “Somos transparentes, están publicados: el 69% sin incluir el MRR, el 56,6% incluyendo el MRR”, remachó.
En todo caso, rechazó que el 56,6% sea “el peor dato” en dos décadas y sostuvo que “al contrario, es de los mejores de la legislatura” y que refleja “una evolución creciente” en los últimos años, al insistir en que el MRR “no se limita al ejercicio presupuestario” y “todavía” se está ejecutando.
Peláez criticó que el presidente del PP hubiese tratado de "confundir" al considerar el dato de la inversión sujeta a fondos europeos y le afeó "falta de rigor". Y como réplica instó a los populares a analizar los datos de ejecución del Ayuntamiento de Oviedo, la “administración más grande que gestiona el Partido Popular en Asturias”.
Recordó que, “hace muy poco”, la concejala responsable de Hacienda en Oviedo, Leticia González, calificó de “magnífica” una ejecución del 29,8%.
“Si es un descalabro absoluto el 56,6%, cómo calificar el 29,8%”, señaló Peláez, antes de ironizar con que el presidente del PP "debería haber llamado al alcalde, Alfredo Canteli, o a la propia responsable municipal para pedir explicaciones".
Sobre el dato del 33% de ejecución en la Consejería de Ordenación del Territorio citado por el PP, Peláez señaló que esa cifra corresponde también “incluyendo el MRR” y apuntó que, en ese departamento, contar o no contar con esos fondos “tiene mucho impacto”, ya que “hay muchos fondos del Mecanismo de Resiliencia destinados a vivienda”, si bien no pudo no poder facilitar en ese momento el porcentaje relativo a fondos europeos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
- Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
- Una conocida quesería, primera víctima asturiana de las amenazas de Trump al comercio: 'Nos están hundiendo, es desesperante
- Contratación 'histórica' y nuevas mejoras laborales en Alimerka: la cadena asturiana de supermercados incorporará a más de 500 profesionales
- Luz verde del Gobierno a una obra clave que evitará atascos en Asturias
- La desesperación de una ovetense atrapada en el aeropuerto de Doha con misiles sobrevolando: 'La respuesta de la embajada nos dejó peor de lo que estábamos
- La odisea del panadero que todos los días cruza un argayo a pie para que un pueblo asturiano tenga pan (y un vecino le ayuda al otro lado)