Profesores asturianos en pie de guerra crean un colectivo al margen de los sindicatos: "Nos hacen quedar de peseteros ante la sociedad"

Siete meses después de que el pacto Asturias Educa (el acuerdo que puso fin a la gran huelga docente del pasado curso) entrase en vigor, un grupo de profesores asturianos ha decidido organizarse al margen de los sindicatos. Acaban de crear Senda Docente, la primera asociación de este tipo en la región, impulsada por docentes que consideran que las organizaciones sindicales "no les representan" y que el acuerdo firmado con el Principado se quedó en "migajas" que no mejoran la calidad educativa.

"La asociación nace porque el pacto se aleja, y mucho, de las necesidades reales del aula", explican sus promotores. Aseguran que el acuerdo puso fin a las movilizaciones, pero no respondió a las demandas que habían llevado a miles de docentes a salir a la calle. "El fin de la huelga no fue una elección, sino una imposición que nos hizo replantearnos el papel de los sindicatos", sostienen.

Las protestas se prolongaron durante catorce días, entre el 27 de mayo y el 9 de junio, y tuvieron un seguimiento masivo. Cada jornada reunió a miles de docentes y la gran manifestación del 1 de junio congregó a cerca de 20.000 personas que bloquearon las calles de Oviedo. Aquella marea de camisetas negras terminó sacudiendo la Consejería de Educación, forzó la dimisión de la consejera Lydia Espina y desbordó incluso a los propios sindicatos.

El origen del conflicto estuvo en la decisión de la Consejería de eliminar la jornada reducida en junio y septiembre, lo que privaba a los docentes de una hora diaria que utilizaban para adelantar tareas administrativas. Aquella medida fue la chispa que encendió un malestar acumulado desde hacía años. El sindicato mayoritario, ANPE, fue el primero en mover ficha y convocó paros de una hora diaria. Después se sumaron CC OO, Suatea y UGT con tres jornadas de huelga. Finalmente, CSIF elevó la presión al anunciar una huelga indefinida. El primer día, el 27 de mayo, cientos de docentes se concentraron frente a la Consejería de Educación haciendo ver que los profesores habían dicho "basta".

El 5 de junio de 2025, LA NUEVA ESPAÑA llevó en portada: "Una subida de 105 euros al mes a los profesores no para la huelga". Así lo habían explicado horas antes los sindicatos que, tras varias negociaciones con el Principado para llegar a un acuerdo que desconvocase los paros, habían reconocido un estancamiento en el incremento salarial.

"El acuerdo nos hace quedar como peseteros ante la sociedad", lamentan desde Senda Docente. Según explican, las reivindicaciones principales eran otras: más apoyos en las aulas, menos burocracia y un mayor reconocimiento social. "Eso es lo que pedíamos y lo que no llegó", sostienen. "Senda Docente nace con la voluntad de promover la organización de este colectivo, defender condiciones laborales dignas, contribuir al fortalecimiento de la educación pública y generar propuestas que respondan a las necesidades reales de las aulas y de quienes las sostienen día a día", explican desde la asociación".

El pacto Asturias Educa incluyó la incorporación progresiva de 300 profesores de apoyo en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje durante tres cursos, una reducción paulatina de las ratios, la contratación de 30 auxiliares educativos y 30 administrativos, la agilización de las sustituciones y el adelanto a 2027 del modelo de reducción de jornada para docentes mayores de 55 años. También contemplaba mejoras salariales: un incremento de 210 euros brutos mensuales para el profesorado con menos de seis años de experiencia y de 140 euros para el resto.

Cuando los sindicatos explicaron el contenido del acuerdo, el 9 de junio, frente al Edificio de Servicios Múltiples, hubo abucheos entre una parte de los asistentes a la protesta en el lugar. Consideraban insuficientes los refuerzos para más de 400 centros educativos y cuestionaban que la reducción de alumnos por aula respondiese más al descenso de la natalidad que a una apuesta real por mejorar el sistema.

Noticias relacionadas

Meses después, algunos de aquellos profesores han decidido dar un paso más. Con la creación de Senda Docente quieren defender sus reivindicaciones desde fuera de la estructura sindical. "Los niños son las verdaderas víctimas de un sistema que prioriza el ahorro económico frente a la calidad educativa", concluyen. Llaman a la unidad, y aseguran que seguirán dando pasos porque, pese a todo, "la enseñanza sigue siendo una profesión vocacional", en la que no todo vale.