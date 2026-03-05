Rechazada una querella contra el Consejero Marcos por el lobo

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) presentará una queja formal contra la Fiscalía Superior del Principado de Asturias por "amparar" el uso de "posibles informes falsos" que justifican la matanza de lobos en la región,

Así lo anunció este miércoles la formación, que ha denunciado la posición adoptada por la Fiscalía Superior de Asturias al informar "en contra" de la admisión a trámite de la querella presentada por este colectivo frente al consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, por presuntos delitos de prevaricación y uso de peritos falsos.

La querella se fundamenta en el uso de "informes técnicos presuntamente falsos, por inexactos", aportados por el Gobierno autonómico para "justificar" en los tribunales sus resoluciones de captura y muerte de lobos en Asturias.

El PACMA apunta que el Ministerio Fiscal considera que los hechos denunciados "no presentan relevancia penal suficiente" para su investigación, al entender que los "errores o desaciertos en informes periciales quedarían fuera del ámbito penal.

También reseña que la Fiscalía obvia y no emite pronunciamiento sobre la actividad "posiblemente prevaricadora" denunciada, al haberse aprobado una resolución administrativa "contraria" a la normativa nacional e internacional que prohíbe la muerte de lobos en el estado actual de población.

La polémica gestión del lobo

El programa de control del lobos en Asturias ha sido paralizado tras la sentencia del Tribunal Supremo que cuestiona los cupos de 2022/2023. Hasta ahora y desde el año pasado Medio Rural había eliminado 32 lobos, de 53 que tenía como objetivo hasta marzo. El lobo salió del Lespre en abril de 2025.