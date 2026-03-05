Reorganización de horarios y la implantación de nuevos recursos: las propuestas de los estudiantes de Medicina para llenar las aulas

Ángela Martín estudia cuarto año de Medicina. Llega al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) poco antes de las ocho de la mañana y, en ocasiones, no vuelve a salir hasta las siete de la tarde. No son todos los días. Solo aquellos en los que a las prácticas y las clases se le suman también los seminarios. Un horario, reconoce, que en momentos se vuelve “agobiante” y “difícil de gestionar”, y que los estudiantes esperan poder abordar con el recién elegido nuevo decano de la facultad, Juan Pablo Rodrigo.

“Vamos a ver si encontramos alguna forma de sacar algo de tiempo, aunque sea para comer. Que a veces también se complica”, reconoció Iván de Paz, presidente del Congreso de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Oviedo (CEMUO), que este jueves arrancó en el salón de actos del HUCA, con la presencia de la consejera de Salud, Concepción Saavedra, y del rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde. Se extenderá hasta el sábado.

De Paz puntualizó que, “obviamente, no tienes seminarios todos los días ni prácticas todas las semanas, pero cuando te coincide estás un abanico muy grande de horas”. Esta es una de las razones, en su opinión, que puede estar detrás de la baja asistencia a las clases que se dice hay en Medicina.

¿La otra? La necesidad de empezar a emplear nuevos recursos que hagan atractiva su asignatura. Y este punto es el que aborda desde hace ya once años el CEMUO. El congreso permite a más de 300 estudiantes, tanto de Asturias como de otras facultades de España, profundizar en temáticas que en las aulas pasan más desapercibidas. Abordan, por ejemplo, la inteligencia artificial, la forma de informar de malas noticias, cómo funciona el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) e, incluso, la posibilidad de estudiar el MIR fuera de España.

Asistentes al congreso. / Guillermo García / LNE

“Es una forma de abordar nuestro aprendizaje de otra manera. Tenemos talleres, casos clínicos y ponencias. Es un aprendizaje distinto al del aula, este es más bidireccional. Podemos hablar con los profesores, organizamos talleres con grupos muy pequeños, y de esta forma podemos que haya una comunicación mucho más fluida”, destacó De Paz.

Para Sofía Álvarez, estudiante de tercero, son “charlas que quizás nos pueden ayudar mucho a enfocarnos y a motivarnos con lo que realmente estamos haciendo o a conocer médicos que nos pueden inspirar muchísimo. Al final es una motivación con tus estudios del día a día”.

Prioridad en las prácticas

La inauguración contó con la presencia de la consejera de Salud, Concepción Saavedra, quien destacó que no es habitual que hospitales como el HUCA cuenten con una estructura de formación tan importante que animó a los estudiantes a disfrutar.

A preguntas de los medios de comunicación, Saavedra volvió a insistir en que los estudiantes de la Universidad de Oviedo tendrán siempre prioridad en las prácticas y explicó que aumentar las plazas es “complicado” porque se establecen en función de los tutores.

“Ahora mismo vamos a utilizar hospitales que hasta ahora no eran tan utilizados a nivel universitario (como el Hospital Vital Álvarez Buylla), pero eso no significa que las plazas vayan a aumentar porque son las que son. Se basan en una serie de valores para dar una formación de calidad, que es el número de recursos que tenemos para poder darlas”, explicó.

En este sentido, el rector de la Universidad se mostró tranquilo porque “entiendo que si no aumentan nosotros seguimos manteniendo nuestro cupo. Para mi lo importante es que mis estudiantes tengan garantizadas las prácticas y los rotatorios”. Eso sí, “lo que reclamamos siempre es prioridad en el acceso a esas plazas si hay un crecimiento de la oferta”.

Agresiones a sanitarios

La consejera de Salud también analizó las agresiones a sanitarios. “Nos llama la atención que el número de denunciantes ante la Policía es mucho más inferior al que se producen”, reconoció. Por ello, “nosotros recomendamos siempre a nuestros profesionales que exista una denuncia. ¿Por qué? Porque también hay muchos reincidentes, entonces si no hay una denuncia probablemente esa persona pueda volver a hacerlo”.

En el acto también intervino el nuevo decano de Medicina, Juan Pablo Rodrigo, quien animó a los estudiantes a seguir participando en congresos porque en muchas ocasiones es la forma de lograr sacar adelante proyectos de investigación y crear sinergias con los compañeros. Por su parte, el vicerrector de Estudiantes, Alfonso Joaquín López, recordó las dificultades iniciales para sacar adelante la iniciativa y la importancia que luego tuvo, logrando incluso que estudiantes de otras facultades de España acabasen eligiendo Asturias para continuar con su carrera.

Asimismo, acudieron las subdirectoras de Atención Sanitaria y Salud Pública del Área IV, Alejandra Fernández y Patricia Barrio; y el presidente del Colegio de Médicos, Luis Antuña.