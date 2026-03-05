El sector siderúrgico español, con 5.000 empleos en Asturias, reclama cambios en la Ley de Aceleración Industrial

La asociación que agrupa a las empresas siderúrgicas de España, Unesid, espera que durante la tramitación legislativa de la Ley de Aceleración Industrial que ha propuesto la Comisión Europea se introduzcan reformas que permitan reforzar la competitividad del sector, con cerca de 5.000 empleos directos en Asturias.

La propuesta de Ley de Aceleración Industrial plantea que el 25% del acero de las contrataciones públicas y de los proyectos subvencionados en la UE sea bajo en carbono, pero no se incluyó, como reclamaba el sector de la siderurgia, que además fuera "hecho en Europa", una coletilla que sí se introduce para el caso del cemento o del aluminio.

El reglamento propuesto por la Comisión será negociado ahora por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea antes de su adopción y entrada en vigor, y en ese proceso, Unesid espera cambios.

“Valoramos positivamente la intención de la Comisión Europea de reforzar la base industrial europea y acelerar la descarbonización de los sectores estratégicos a través del nuevo Industrial Accelerator Act. Sin embargo, desde el sector siderúrgico consideramos que la propuesta presenta algunas carencias importantes que deberían abordarse durante su tramitación legislativa", señaló Carola Hermoso, directora general de Unesid, asociación a la que pertenece ArcelorMittal.

"No nos parece una buena señal que el acero haya quedado fuera de los requisitos de preferencia europea previstos en la propuesta. Este enfoque limita el potencial impacto del instrumento, ya que una preferencia europea aplicada también al acero permitiría generar un efecto tractor a lo largo de toda su cadena de valor, beneficiando a múltiples sectores industriales y reforzando la resiliencia de las cadenas de suministro europeas", resaltó Carola Hermoso, que además añadió que desde Unesid consideramos que la definición de "Union origin" incluida en la propuesta es excesivamente laxa. "El hecho de que se considere equivalente al origen de la Unión el contenido procedente de terceros países con los que la UE mantiene acuerdos de libre comercio desvirtúa el propio concepto de “origen europeo” y reduce significativamente el impacto real que estas medidas podrían tener en el fortalecimiento de la base industrial europea", señaló la directora general de Unesid, que añadió que el sector siderúrgico europeo "espera que durante el proceso legislativo el Parlamento Europeo y el Consejo refuercen estos elementos clave, para que el futuro reglamento contribuya de manera más efectiva a impulsar la demanda de materiales industriales producidos en Europa y a consolidar la competitividad de la industria europea en un contexto global cada vez más complejo”.