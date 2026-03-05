Siete de cada diez hipotecas para la compra de vivienda que se firman en Asturias ya son a tipo fijo

El 63,95% de los nuevos créditos hipotecarios en España en el cuarto trimestre de 2025 se formalizaron a tipo fijo, frente al 55,74% registrado en el mismo periodo de 2020, lo que supone un incremento de casi 15 puntos porcentuales, según datos del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles. En Asturias, la tasa de hipotecas a tipo fijo es aún más alta, del 68,98% en el último trimestre de 2025.

"El giro estructural hacia la hipoteca fija es uno de los cambios más profundos que ha experimentado el mercado hipotecario español en la última década", señaló Ferran Font, director de Estudios del portal inmobiliario pisos.com. "El encarecimiento del euríbor y la búsqueda de estabilidad financiera por parte de las familias han acelerado de forma decisiva este proceso", añadió.

En Asturias, esa tendencia es más acentuada y casi siete de cada diez préstamos hipotecarios que se firman en la región son a tipo fijo. El porcentaje es del 68,98%, solo superado por Navarra (77,66%), La Rioja (74,75%), Murcia (72,01%), Cataluña (69,69%) y Galicia (69,28%). Extremadura es la única comunidad donde la hipoteca variable sigue siendo dominante y la fija solo alcanza el 39,09%. "La certidumbre sobre la cuota mensual se ha convertido en el principal argumento de venta de las hipotecas fijas, y todo apunta a que este modelo seguirá siendo dominante incluso en un escenario de tipos a la baja", resaltó Font.

El Euríbor, indicador que se usa de referencia para la mayoría de hipotecas variables en España, sobrepasó ayer el 2,3% en su tasa diaria ante la incertidumbre sobre el impacto que el conflicto abierto este fin de semana en Irán puede tener sobre la inflación y, por tanto, sobre los tipos de interés. El indicador ha acelerado su escalada en los últimos días pasando del 2,222% que marcó el pasado viernes, al 2,307%, su mayor registro desde diciembre de 2025.

Los gastos de vivienda subieron un 13% desde 2019, según un estudio publicado ayer por Fedea.