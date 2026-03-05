Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suspendido el juicio por la muerte del gijonés aplastado por un palet de mil litros en Llanera: un abogado no podía escuchar al tener taponados los oídos

La vista ha sido pospuesta hasta el mes de diciembre por la indisposición del letrado

David Busta Carrandi, en un partido.

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

La sección penal del Tribunal de Instancia de Oviedo, plaza número 1, acogía este jueves el juicio por la muerte del gijonés David Busta Carrandi en un accidente laboral en una planta logística de un supermercado en Llanera. Sin embargo, ha tenido que ser suspendido al sufrir uno de los abogados de la defensa una indisposición. En concreto, tenía taponados los oídos y no podía seguir el juicio, por lo que requirió la suspensión. La magistrada acabó dándole la razón y posponiendo el juicio hasta diciembre de este año, por la saturación de la agenda de este órgano judicial.

El 14 de agosto de 2020, hace cinco años y medio, David Busta, en su cuarta jornada de trabajo en las instalaciones, falleció aplastado por palet de mil litros de leche cuando trataba de desatascarlo en una pasarela de transporte de palets. No le indicaron, siempre según el fiscal, cómo proceder, entre otras cosas porque tampoco se lo habían explicado al trabajador que le supervisaba y le iba enseñando su trabajo.

Los cinco acusados (el responsable del servicio de prevención mancomunado, el jefe de la instalación, el jefe de turno accidental, un trabajador que supervisaba a la víctima y el director de oficina en Oviedo de la cadena de supermercados) se enfrentan a penas que suman ocho años de prisión, dos años y tres meses para cada uno, salvo el trabajador supervisor, para el que piden 8.100 euros de multa, por los delitos de homicidio por imprudencia y contra la vida y la salud de los trabajadores. El fiscal también pide una indemnización de 104.623,51 a cada uno de los padres del fallecido y de 22.793,40 euros a su hermana, todo ello previo descuento de las cantidades que se hayan consignado previamente. Y al SESPA, con 1.430,52 euros.

David Busta era muy conocido en el mundo de fútbol, ya que militaba en el Colunga, en tercera división.

