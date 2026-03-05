Vía despejada para subir a La Farrapona: Somiedo retira la nieve de la carretera que lleva al puerto más alto de Asturias, a 1.708 metros
La apertura de la vía facilita el acceso a populares rutas de montaña y senderismo, como la de los Lagos de Saliencia, o al mirador del valle
La primavera se abre paso en Somiedo. El Ayuntamiento acaba de despejar de nieve, que no era poca, la carretera local que comunica con el Alto de La Farrapona, que a 1.708 metros de altura es el puerto más alto de Asturias.
Las máquinas quitanieves han trabajado en los últimos días a destajo para limpiar la vía, con lo que los aficionados al senderismo ya puede circular por la misma para dejar el coche aparcado en La Farrapona y disfrutar de las rutas por la zona que comunican con los lagos de Saliencia y otros enclaves. O también acercarse hasta el famoso mirador del Valle de Saliencia.
Sin embargo, los que quieran continuar camino por la vecina provincia de León no podrán. Y es que la carretera hasta Torrestío, el pueblo más cercano a La Farrapona, sigue llena de nieve. Es más: en el alto se alza un gran muro de nieve que ha sido acumulada por el viento en los últimos días, tal y como explica el alcalde, Belarmino Fernández. "En la zona de Somiedo no había gran cosa de nieve, así que la abrimos. Pero para la zona de León hay un trabe de varios metros de altura", avisa.
