Abanicos en verano y ropa térmica en invierno: padres y profesores exigen un plan ("los animales ya lo tienen garantizado") para que los alumnos no pasen frío o calor

Invierno tras invierno, verano tras verano se repiten en centros escolares de toda España situaciones de frío o calor derivadas de la falta de climatización en las aulas. Una problemática que profesores y familias hace tiempo que denuncian, especialmente con la recurrencia de temperaturas extremas, y que las administraciones asumen, aunque el proceso de acondicionamiento avanza muy lentamente. "Son más importantes los pollos que los niños", resume María Sánchez, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (Ceapa). Alude al hecho de que la legislación española recoge que en el sector de la ganadería se debe garantizar que los animales, ya sean pollo o cerdos, vivan en un ambiente térmico confortable, que nos les suponga sufrimiento. El incumplimiento se castiga con sanciones.

Fuentes sanciones

La Ley 32/2007 de Bienestar Animal, los reales decretos 692/2010 (Bienestar de los Pollos de Engorde), 1135/2002 (Bienestar de los Cerdos), 348/2000 (Protección de los Animales en Explotaciones Ganaderas) o la directiva europea 98/58/CE, además de normativas como las guías técnicas del Ministerio de Agricultura (MAPA) o de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), recogen que los recintos deben mantener "una temperatura adecuada" y disponer de sistemas apropiados, como "ventiladores, calefacción, aire acondicionado, ventilación natural o forzada".

Se debe facilitar "ventilación suficiente para evitar los excesos de temperatura" y, cuando proceda, "combinar con calefacción para eliminar humedad excesiva". En caso de no cumplir con estas condiciones, se pueden imponer sanciones económicas y, en casos de maltrato grave, se podría incurrir en responsabilidades penales.

El objetivo de la legislación es controlar el "estrés térmico" en granjas de pollos y explotaciones porcinas. Situaciones que no se dan en centros escolares, muchos de los cuales se convierten en auténticos hornos en verano e iglús en invierno a pesar de ser edificios públicos.

Todas las fuentes consultadas recuerdan que también oficinas y edificios públicos tienen normativas específicas sobre las temperaturas. Vista la legislación, la comunidad educativa se pregunta si los colegios y los institutos están al margen de la ley. En verano, hay días donde se rozan los 40 ºC. Y en invierno, hay centros donde, si la caldera se estropea, los escolares aguantan temperaturas que no llegan a los 12 grados.

Los episodios de temperaturas extremas y la falta de mantenimiento en unos edificios vetustos y obsoletos (la mayoría de centros escolares son de los años 80) han puesto en pie de guerra a profesores y familias. Los sindicatos del ámbito educativo llevan años reclamando planes específicos, pero la respuesta de las administraciones no llega. "En verano, usamos los abanicos más que las tizas. Y en invierno, no nos quitamos la ropa térmica", describe Beatriz García, secretaria de Enseñanza de UGT.

En las cuencas del Nalón y el Caudal

El pasado junio, una alumna de un instituto de Alicante fue ingresada en un hospital tras sufrir una lipotimia. En invierno empiezan a ser frecuente ver a alumnos y maestros con calentadores de manos recargables. Los escolares de un centro de Segovia afrontaron la vuelta al cole tras la Navidad con temperaturas de entre 8 y 12 ºC.

En Asturias, el deterioro de los centros públicos también es preocupante. El CP de San Pedro de Escobio (Aller) tiene los techos de uralita, lo que produce humedades y grietas, el CEE Santullano (Mieres) lleva desde noviembre con la calefacción estropeada. En el CRA de Boo (Aller) las ventanas son muy viejas, sellando mal y dejando pasar el frío. En el CP Elena Sánchez Tamargo de Laviana el centro tiene goteras y en el Eulalia Álvarez de La Felguera madres y padres se manifestaron a principios de febrero por el estado de las instalaciones.

"Parece que no importamos a nadie. Se dice que los niños lo aguantan todo, pero estamos delante de un problema no solo sanitario sino laboral y educativo. Con mucho frío y mucho calor en clase, los estudiantes no rinden. Y nosotros, los profesores, tampoco", añade la responsable de UGT, que invita a los políticos a trabajar en el Congreso sin calefacción en invierno y sin aire acondicionado en verano. "Alegarían que sería imposible", concluye.