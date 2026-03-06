La AEMET avisa: la borrasca "Regina" trae mucha lluvia y Oviedo es una de las ciudades más afectadas del país

La borrasca "Regina" ha dejado -y dejará- en Asturias abundantes lluvias. La región se encuentra hasta última hora del viernes en alerta por fuertes tormentas. A esto se suma un aviso por riesgo de aludes en los Picos de Europa y una bajada notable de las temperaturas máximas. Fin de semana de manta y sofá (quien pueda) sobre todo en Oviedo, una de las ciudades donde más ha llovido con la llegada de esta borrasca.

El jueves en Oviedo se llegaron a acumular 46.6 litros de agua por metro cuadrado. Es una de las ciudades donde más ha llovido en España, aunque la peor parte se la ha llevado Valencia, Barcelona y Girona. La Dirección General de Tráfico (DGT) pide especial atención y "precaución al volante" este fin de semana ante los avisos de la AEMET.

Se espera que siga lloviendo y la región pueden llegar a acumular 60 litros por metro cuadrado en las próximas 12 horas, que alcanzarán los 80 en los momentos de mayor intensidad de las lluvias en zonas como la Cordillera y los Picos de Europa.

El tiempo para el fin de semana

La Aemet habla de cielo "nuboso o cubierto, abriéndose claros por la tarde en la mitad oriental, con nieblas frecuentes en la mitad sur". Las lluvias serán frecuentes hasta mediodía, esperándose por la tarde chubascos dispersos en el interior, más frecuentes en la Cordillera. Temperaturas mínimas sin cambios o con cambios ligeros, y máximas en ascenso, que puede ser notable en amplias zonas del interior oriental.

El domingo los cielos amanecerán de nuevo cubiertos y habrá chubascos durante gran parte del día. Las temperaturas no registran cambios y se esperan heladas débiles en zonas altas de la Cordillera.

Llueve más (menos en Asturias)

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico a inicios de octubre se cifran en 465 litros por metro cuadrado (l/m2), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esto supone un 33% más de lo normal, que se sitúa en 349 l/m2.

Noticias relacionadas

Por zonas, las precipitaciones superan lo habitual en la mayor parte del territorio peninsular, con excepción de una franja del Cantábrico que se extiende desde Asturias hasta el País Vasco y de una zona reducida en el interior de Aragón. En especial, destacan las recogidas en el cuadrante suroeste de la Península, junto con Extremadura, así como en ciertos puntos de la fachada mediterránea y el delta del Ebro. Allí los acumulados superan ampliamente los valores normales e incluso llegan a duplicarlos.