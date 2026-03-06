Agenda: qué hacer hoy viernes 6 de marzo en Asturias

Oviedo

La soprano Erika Baikoff, en el Auditorio

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) actúa hoy en el Auditorio Príncipe Felipe, a las 20.00 horas, bajo la dirección de Nuno Coelho y con la participación de la soprano Erika Baikoff, que sustituye al tenor Ian Bostridge. El programa incluye la "Obertura trágica", op. 81, de Johannes Brahms; "Les illuminations", op. 18, de Benjamin Britten, y la "Sinfonía n.º 4 en re menor", op. 120 (rev. 1851), de Robert Schumann. Duración aproximada del concierto, 70 minutos.

Encuentros con el voluntariado

La Plaza de Trascorrales acogerá los días 5 y 6 de marzo el II Encuentro con el Voluntariado de Oviedo, una cita gratuita que reunirá a personas voluntarias que desarrollan su labor en la ciudad. El programa incluirá mesas informativas dinamizadas con exposiciones, charlas, talleres y juegos abiertos a todos los públicos. Esta segunda edición incorporará de forma transversal el enfoque de género, poniendo en valor el papel fundamental de las mujeres en la acción voluntaria. El horario será de 11.30 a 14.00 horas por la mañana y de 16.30 a 20.00 horas por la tarde, salvo el viernes, cuando las actividades vespertinas comenzarán a las 17.00 horas.

Día del Nazareno

Se celebrará el Día del Nazareno, organizado por la Cofradía del Nazareno de Oviedo, en la iglesia de Santo Domingo, que permanecerá abierta desde primera hora de la mañana para la veneración de la imagen del Señor. Durante el día habrá misas a las 10.00, 12.00 y 17.30; a las 19.00 se rezará el Rosario y la Novena, y a las 19.30 se celebrará la Eucaristía Solemne, en la que tendrá lugar la imposición de la Medalla de la Cofradía, la presentación del cartel de la Procesión del Nazareno 2026 y, al finalizar, un vino cofrade en el claustro del convento.

Matadero Uno

La librería Matadero Uno (Plaza de Riego, 1) acoge a las 19.00 horas, la presentación de "Objetos perdidos", la nueva novela de Carlos Zanón, publicada por Salamandra. El autor estará acompañado por Paco Bescós en un encuentro literario abierto al público en el centro de Oviedo.

Kafka & Co

A las 19.00, la Librería Kafka & Co recibirá al joven salmantino Alberto Martín Pérez, que presentará y firmará su poemario "Examen de nacionalidad (Cuadernos del Laberinto)", obra con la que ha obtenido el Premio Carmen Martín Gaite. El autor mantendrá además una conversación con la poeta Mercedes Folgueira. Entrada libre.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Corto Gijón

Continúa el festival Corto Gijón, que se desarrollará hasta el 7 de marzo. En la Escuela de Comercio, a las 18.30 horas, se proyectará "Tesis", de Alejandro Amenábar. A las 19.30 horas, en el Paraninfo de la Laboral, de la "Sección Asturias Premiere". Allí también habrá proyecciones desde las 20.30 horas de la "Sección Asturias 1".

Teatro Jovellanos

A las 20.30 horas, Estrella Morente y Rafael Riqueni rendirán tributo en el teatro Jovellanos a dos figuras legendarias del flamenco, "La Niña de los Peines" y "Niño Ricardo".

Teatro de la Laboral

A las 20.30 horas dará comienzo el show "La ruina", liderado por los cómicos y guionistas Ignasi Taltavull y Tomàs Fuentes.

Gijón Arena

El concierto "The great songs of ‘Dire Straits’" arrancará a las 21.00 horas en el Gijón Arena, en la plaza de toros de El Bibio.

Jornadas educativas

A las 18.00 horas, en el Antiguo Instituto, tendrá lugar la conferencia "Análisis sobre los principales problemas de salud mental de niños/as y jóvenes en la actualidad. Estudios. Situación en Asturias", a cargo de Carlamarina Rodríguez Pereira, doctora en Psicología y coordinadora del Hospital de Día de Adolescentes. A las 19.20 horas, habrá una mesa redonda bajo el título "El control parental y otras medidas preventivas que mejoren la salud mental de la juventud". Intervendrán, aparte de Carlamarina Rodríguez, la madre de alumno Ana María Coto, el padre de alumno Rubén Martínez Suárez, y la directora del IES La Laboral, Pilar Barrera. Se enmarca la actividad en las jornadas educativas "La influencia de móviles y redes sociales en la salud mental de la juventud".

Ciclo de conferencias taurinas

A las 20.15 horas, el salón de Caja Gijón La Rural, empezará la conferencia "El estado de la cuestión. Momento actual de la tauromaquia", del crítico taurino Pepe Estévez. La cita está enmarcada en el ciclo de charlas de la Peña Astur.

Antiguo Instituto

Hasta el 29 de marzo podrá verse la muestra "Años veinte del siglo XX: el estilo de la revolución feminista". La exposición se enmarca en el ciclo "Moda con Historia". Además, la exposición "40 años de comadres y felpeyos", de la Tertulia Feminista Les Comadres, podrá visitarse hasta el 8 de marzo. Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Termas Romanas de Campo Valdés

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, las Termas Romanas de Campo Valdés acogerán la charla "Mi mamá me mima: cuidados, religión y magia en la Roma antigua".

Ateneo de La Calzada

El grupo "Los Tangentes" ofrecerán el teatro musical "Sobreviviré" desde las 19.00 horas. Además, hasta el 24 de marzo se podrá visitar la muestra "La Libertad de la Mirada", impulsada por "Fotocine Asemeya Villa de Gijón".

Centro Municipal de El Llano

A las 19.00 horas empezará la proyección de "La viuda alegre", en el marco del ciclo Ernst Lubitsch. Además, hasta el 8 de marzo podrá visitarse, en la planta baja del centro comercial Los Fresnos, la exposición "Ellas", de las artistas asturianas Itziar Sánchez, Mar Herrera, Rosa Herrero, Magdalena Morey, Sabel Castaño y Natalia Falcó.

Centro Municipal de El Coto

A las 19.00 horas, la Coral Amanecer llevará a cabo un "concierto de igualdad". Además, Hasta el 27 de febrero se podrá visitar la exposición "Pixel nostalgia: Historia de los videojuegos retro", organizada por la Asociación Asturiana de Videojuegos Retro. Los horarios son de lunes a viernes de 8.30 a 21.15 horas.

Centro Municipal de Pumarín

El CMI Pumarín-Gijón Sur acoge el monólogo de Iván Esturillo, titulado "En la sala de espera", a partir de las 19.00 horas.

Centro Municipal de La Arena

A las 19.00 horas se proyectará "Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel". Asimismo, hasta el 31 de marzo se podrá visitar, en el centro municipal integrado de La Arena, la muestra "Luces y sombras", de la tertulia fotográfica "Raw2". Los horarios son de lunes a viernes de 8.15 a 21.15 horas.

Fundación Alvargonzález

Hasta el 13 de marzo podrá visitarse la exposición "Imagina una semilla azul", de Sergio Santurio. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Laboral Centro de Arte

Puede visitarse la exposición "De rerum natura", de los artistas Paula Blanco, Javier Bejarano, Covadonga Casado, Maï Diallo, Covadonga Pérez y Pelayo Tamargo, hasta el 12 de septiembre. Asimismo, hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la muestra "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Barjola

Se podrá visitar "Gas, óxido, sal", de Tania Blanco, el proyecto ganador del premio Museo Barjola, hasta el 8 de marzo. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990". Hasta el 28 de febrero estará "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Avilés y comarca

Día de las mujeres

Lectura del Manifiesto del Consejo de la Mujer de Avilés con motivo de la celebración del 8M Día Internacional de las Mujeres. Será en la plaza de España a partir de las 12.00 horas. La Casa de las Mujeres (12.30 horas) acoge la inauguración de la exposición del XXVII Concurso de carteles y fotografías 8M. A continuación y en el mismo marco tiene lugar el IV Reencuentro de mujeres de asociaciones y entidades del Consejo Municipal de la Mujer.

Teatro

Representación de la obra de teatro "¿Café o Gintonic? Una comedia improvisada entre amigas", dentro de la programación de actividades para conmemorar el 8M Día Internacional de las Mujeres. Será en el teatro Palacio Valdés a partir de las 20.00 horas.

Semana Cultural.

Conferencia-concierto: "50 años del Nuevu Canciu Astur: los pioneros de la Nueva Música Asturiana", que ofrecen Carlos Rubiera y Llorián García, dentro de les acividades de la Semana Cultural del Conservatorio. A partir de las 19.30 horas, en el salón de actos.

Factoría Cultural

Concierto de "Montana Stomp", dentro de la programación de Factoría Sound. A partir de las 21.00 horas.

Exposición de pintura "Monet y los impresionistas"

La escuela de Artes y Oficios de Avilés acoge hasta el 12 de marzo la exposición del alumnado de las clases de retrato, pintura y dibujo "Monet y los impresionistas", que reúne sus obras fruto del estudio sobre el impresionismo. Son más de 70 obras que se podrán visitar de lunes a jueves laborables de 9.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 22.00 horas.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

Concierto de Mónica Acevedo en el teatro de La Felguera

Mónica Acevedo y su banda ofrecen esta tarde un concierto, desde las 20.00 horas, en el teatro José León Delestal de La Felguera. Las entradas valen 5 euros. Además de Acevedo (voz, violín) estarán en el escenario Diego Parada (guitarra eléctrica) y Marcelo Escrich (contrabajo).

8M en el valle del Nalón

El valle del Nalón celebra actividades del Día Internacional de la Mujer. A las 12.00, en el Ayuntamiento de Langreo, Pleno extraordinario. En Sotrondio, a la misma hora, Pleno y a continuación, homenaje a los colectivos feministas de San Martín, con música de Silvia Joyanes. En Laviana, a las 18.00 horas, en la Casa de Cultura, concierto "Resistentes y resilientes".

Actos del 8M en Mieres

Mieres acoge diversas actividades con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. A las 12.00, en el auditorio Teodoro Cuesta tendrá lugar el Show "Museo del patriarcado", con Patricia Pérez y Laura Viñuela. También se leera el manifiesto oficial. Ya a las 19.30 horas, en el mismo lugar, se celebrará el homenaje a Conchi Suárez, impulsado por el colectivo feminista "Y les cames, sin facer".

Exposición fotográfica en Mieres

Mieres acoge hasta el 27 de marzo una exposición fotográfica impulsada por la Agrupación Fotográfica "Semeya". Se exhibe en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, en horario de lunes a viernes de 12.00 a 14.00h y de 17.00 a 21.00 horas.

Exposición pictórica en Sama

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge, hasta el 13 de marzo, la exposición "Pinceladas", con obras de "Grupo 4", integrado por Carlos Jiménez Aires, Fulgencio González Castro, Javier Tejerina Lobo y Miguel Ángel Fernández Bustos.

"Liry: en el infierno", una muestra contra el maltrato infantil en Langreo

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acogerá hasta el 8 de marzo la exposición "Liry: en el infierno", un proyecto multidisciplinar creado por la escritora y artista Lilián Azañón Fernández. El proyecto combina ilustración, narrativa y sonido para ofrecer una experiencia artística inmersiva que profundiza en la complejidad de las vivencias familiares difíciles.

Jornadas de los callos en Mieres

Mieres celebra hasta el 8 de marzo de 2026 las II Jornadas "De Callos por Mieres", una cita gastronómica que reunirá a numerosos establecimientos del concejo (quince) en torno a uno de los platos más tradicionales de la cocina asturiana. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento y Comercio Mieres, busca dinamizar la hostelería local y atraer visitantes al municipio a través del sabor y la tradición.

Centro

Cuentacuentos en Siero

El Ayuntamiento de Siero ha programado varias sesiones gratuitas de cuentacuentos dirigidas al público infantil que se celebrarán en el concejo en marzo. En la Pola, Elektra Fiktion ofrecerá una sesión de narración oral titulada "Mujeres y mina. Dame tira, compañera", hoy, a las 18.00 horas, en la sala de cámara del teatro auditorio. También hoy, en Lugones, Mar Rojo Producciones llevará a cabo la sesión de narración oral "El Atrapacuentos", a las 18.00 horas, en el Centro Polivalente Integrado.

Exposición "Sidra: poemario ilustrado", en Pola de Siero

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero muestra hasta el 16 de marzo "Sidra: poemario ilustrado", un proyecto que rinde culto a la sidra desde la creación cultural. Integrada por 17 poetas y 15 artistas grabadores, la propuesta pone en valor la cultura sidrera al fusionar la bebida típica asturiana con obra literaria y plástica contemporánea, de creadores de Asturias y de fuera de la región, y muestra distintas miradas y estilos de representación en torno al tema. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 11.00 a 13.00 horas. Con la colaboración del programa autonómico "Asturies, Cultura en Rede".

"Libro de oraciones", de Carmen Santamarina, en la Casa de Cultura de Grado

La Casa de Cultura de Grado ofrece hasta el 31 de marzo la exposición "Libro de oraciones", un proyecto de la artista Carmen Santamarina cuyo planteamiento es la alternancia a modo de diálogo entre un collage digital intervenido y una banderola textil con versos serigrafiados de la poeta y monja mexicana del siglo XVII sor Juana Inés de la Cruz. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Oriente

El poemario ilustrado "Cantos de amor por la tierrina" se expone en Peñamellera Alta

La Casa de Cultura de Alles (Peñamellera Alta) muestra hasta hoy, 6 de marzo, la exposición "Cantos de amor por la tierrina", un proyecto de Ediciones Patanegra que funciona como poemario ilustrado y ejercicio de divulgación cultural. La muestra toma como punto de partida la obra de José María García, autor que dejó crónicas de la cultura popular asturiana en forma de poemas narrativos y líricos, reflejando con naturalidad lo local y la idiosincrasia de la sociedad rural de un tiempo ya pasado. A partir de ese legado, un colectivo de artistas gráficos –Natalia Pastor, Breza Cechini, Mario Cervero, Fermín Santos, Pedro Domínguez Carazo, Consuelo Vallina, César Ripoll, Herminio, Fernanda Álvarez y Ana Vila– se une para construir esta exposición, con la intención de acercar al público lector y a la sociedad asturiana la figura de uno de los primeros poetas en asturiano.

"Quebrar la pintura II. Transitando el soporte", de Elena Rato, en Llanes

La Casa de Cultura de Llanes exhibe hasta el 11 de marzo de 2026 la exposición "Quebrar la pintura II. Transitando el soporte", un proyecto de Elena Rato que se mueve entre la pintura y la instalación. La autora trabaja desde la idea de pintura expandida, buscando trascender los límites del formato tradicional para potenciar la presencia física del soporte y la irregularidad de sus formas, vinculando el gesto pictórico con la propia estructura compositiva y conceptual de las piezas. Superficies, materiales, formatos y ubicaciones se convierten así en parte esencial del lenguaje de la obra. Se puede ver en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Occidente

Visitas al mazo de Mazonovo

En Mazonovo, en Santa Eulalia de Oscos, puede visitarse un mazo del siglo XVIII activo en el siglo XXI, una excelente muestra de la industria herrera de la comarca, que hasta el siglo XIX exportaba material elaborado a Fonsagrada, Vegadeo, Castropol y otros territorios de Asturias y Galicia. Este conjunto se halla restaurado y rehabilitado en su integridad para la comprensión de la industria del hierro. El edificio de la ferrería destaca por encontrarse en un estado en el que no ha sufrido grandes modificaciones con el paso del tiempo. En él podrás forjar tu propio clavo y llevártelo de recuerdo. Viernes y sábado: de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas. Demostraciones: 12.30, 13.30, 16.30, 17.30 y 18.30. Domingo: de 11.00 a 14.00 horas. Demostraciones: 11.30, 12.30 y 13.30. Martes, miércoles y jueves, demostraciones a las 13.00 horas. La entrada cuesta 4 euros para mayores de 16 años y 2 euros para los niños de 10 a 16 años.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.