Anulan el despido de ocho trabajadores de la recogida de basuras y obligan a Cogersa a readmitirlos

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha anulado el despido de ocho operarios que deberán ser readmitidos por el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa). La sentencia considera que la decisión, que afectó también a otros diecisiete trabajadores, debería haberse ejecutado con las formalidades propias del despido colectivo, al tener el centro de trabajo al que estaban ligados los demandantes una plantilla de más de 20 personas.

El conflicto se remonta a 2023. En marzo, Cogersa y la empresa Vareser 96, que hasta ese momento era la encargada del servicio de recogida selectiva, decidieron rescindir su contrato. Sin embargo, en el acuerdo se establecía que la subcontrata continuaría realizando el trabajo durante “un periodo transitorio”.

Ese mismo mes, un informe de Quirón Prevención señaló la necesidad de dotar a los contenedores soterrados Sotkon de una tapa para evitar el riesgo de caídas, pero, ante la dificultad de hacerlo de forma inmediata, se recomendaba la toma de medidas preventivas. Estas pasaron por contratar trabajadores de apoyo. Los actores fueron contratados entre el 16 de abril y el 31 de julio de 2023 como operarios de apoyo en virtud de contratos indefinidos por la empresa Vareser 96.

Un año después, ambas compañías firmaron un acuerdo por el cual Cogersa asumiría el servicio de recogida selectiva, subrogando al personal que estuviera adscrito a dichas labores a la finalización de dicho periodo temporal. En la relación de puestos de trabajo que se adjuntaba especificaba que había 33 operarios de apoyo.

“La fecha de efectos de la asunción del servicio se estableció el 31 de marzo de 2024 a las 24:00 horas con la simultánea asunción del servicio por Cogersa el 1 de abril de 2024 a las 00:00 horas”, señala la sentencia.

En ese momento, los operarios de apoyo deberían pasar a formar parte de la plantilla de Cogersa. Sin embargo, “el 1 de abril de 2024 los demandantes y hasta 25 trabajadores de los 33 que fueron contratados como operarios de apoyo, recibieron comunicación de despido por casusas objetivas”, puesto que los puestos iban a ser “amortizados”.

Para el tribunal, se puede considerar que los empleados pertenecían al mismo centro de trabajo. “Es una actividad propia con plantilla estable, medios materiales y organización autónoma, es decir funciona como un conjunto organizado que presta un servicio concreto”, explican.

Al tratarse de un centro con más de 20 trabajadores y haberse producido 25 extinciones, la Sala entiende que se superaron los umbrales legales. Por todo ello, estima la petición de los ocho demandantes, representados por el abogado Luis Manuel Fernández García, y condena a Cogersa a la readmisión de los trabajadores en sus puestos y el pago de los salarios de tramitación desde la fecha de efectos del despido, descontando lo ya cobrado en concepto de indemnización.

La sentencia no es firme y contra ella cabe interponer “recurso de casación para la unificación de doctrina” ante el Tribunal Supremo en el plazo de diez días hábiles desde la notificación.