ArcelorMittal garantiza que no habrá despidos en Asturias con el traslado de servicios de apoyo a India

La dirección de ArcelorMittal garantiza que no habrá despidos en sus plantas en España con el traslado de servicios de apoyo a India y, en menor medida, a Polonia. Dentro de sus planes de eficiencia, la compañía prevé deslocalizar servicios como finanzas, informática, compras o recursos humanos, entre otros. En España, la medida tiene especial incidencia en Asturias, donde la compañía tiene centralizados buena parte de esos servicios de apoyo a nivel nacional.

El pasado jueves se celebró una reunión en las instalaciones de la compañía en Villaverde (Madrid) entre la dirección de Recursos Humanos de ArcelorMittal y el comité de empresa de ArcelorMittal Commercial para analizar el "Proyecto Zenith", que así ha sido denominado este plan de traslados que potencialmente puede afectar a 5.600 empleos en Europa. Al encuentro también asistieron miembros de la sección sindical intercentros de CC OO, que solicitaron su presencia ya que hasta la fecha no se había trasladado información del plan a nivel nacional. Fuentes presentes en la reunión señalaron que la dirección de la compañía comunicó que el "Proyecto Zenith" se va a realizar "en base a medidas no traumáticas, tales como recolocaciones, salidas del personal de mayor edad, bajas incentivadas, etc.". Es decir, no habrá despidos. No obstante, las mismas fuentes señalaron que la representación de la empresa no detalló la relación concreta de puestos afectados o medidas a implementar de manera particular.

En el encuentro, los sindicatos solicitaron la convocatoria de una reunión de la "Comisión de seguimiento para España del acuerdo sobre gestión de los cambios y anticipación de los mismos en ArcelorMittal" para que se concrete la incidencia del "Proyecto Zenith" a nivel nacional. Finalmente, se ha convocado para el próximo 16 de marzo, en Etxebarri (Vizcaya) una reunión en la que se explicará el avance del "Proyecto Zenith" a nivel global.

Desde la sección sindical intercentros de CC OO en ArcelorMittal se reiteró su "más firme rechazo a este proceso de deslocalización, carente de la más mínima justificación operativa o económica, más allá del mero ahorro que supone el traslado de unas funciones que son trascendentales para el desarrollo de nuestra actividad a un país dónde las condiciones salariales y laborales no llegan a unos niveles mínimamente dignos".