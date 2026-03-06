Asturias respalda las medidas del Gobierno de España para reducir las horas lectivas del profesorado y las ratios de alumnado

Asturias trasladó este viernes al Gobierno de España su respaldo al nuevo anteproyecto de ley que baja las ratios del alumnado y fija un tope legal a la jornada lectiva de los docentes. La consejera de Educación, Eva Ledo, participó en la Conferencia Sectorial de Educación y calificó las medidas como “muy necesarias”. Además, recordó que el Principado está cumpliendo ya con muchas de estas iniciativas.

“Estas medidas obedecen a un modelo educativo adaptado a una nueva realidad social, que nuestro profesorado está demandando de forma clara”, explicó Ledo, quien aseguró que su aplicación conllevará “una mejor calidad educativa, una mayor atención hacia el alumnado y mejores condiciones laborales para los docentes”

El texto propuesto por el Gobierno central, fruto también de las recomendaciones del Consejo Escolar, establece sobre las ratios un máximo de 22 alumnos por aula en Primaria (frente a los 25 actuales) y de 25 en ESO (frente a los 30 actuales). También contempla un máximo de 23 horas lectivas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 18 en el resto de las enseñanzas.

El Principado ya está cumpliendo con algunas de estas propuestas, mientras que otras se han incorporado a los dos últimos grandes acuerdos –firmados con las organizaciones sindicales– para la mejora de la enseñanza pública: el documento de septiembre de 2024 y el pacto "Asturias Educa", rubricado en julio de 2025.

En el curso 2026-2027, por ejemplo, se implantará la reducción a 23 horas lectivas semanales para el cuerpo de maestros. Mientras que el pacto “Asturias Educa” incorpora iniciativas para la reducción de ratios en las aulas, entre ellas, el doble cómputo del alumnado de necesidades educativas especiales.

Por otro lado, la Conferencia Sectorial de Educación aprobó el reparto del programa de cooperación territorial de financiación de libros de texto y materiales didácticos para el ejercicio 2026. La asignación de 894.372 euros al Principado (un 4,5% menos que el año anterior).

El Gobierno del Principado destina en el presupuesto autonómico de este año una partida de 2,73 millones para el préstamo de libros de texto al alumnado de la enseñanza pública. En el caso de la red concertada, y por motivos normativos, las ayudas son directas a las familias para adquirir esos libros y cuentan con una cuantía de 596.170 euros.