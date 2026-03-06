Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Asturias respalda las medidas del Gobierno de España para reducir las horas lectivas del profesorado y las ratios de alumnado

La consejera de Educación, Eva Ledo, explica que muchas de las propuestas ya están siendo ejecutadas por el Principado o están incluídas en el pacto "Asturias Educa"

Eva Ledo en la Conferencia de Educación.

Eva Ledo en la Conferencia de Educación. / PdA

Alicia García-Ovies

Oviedo

Asturias trasladó este viernes al Gobierno de España su respaldo al nuevo anteproyecto de ley que baja las ratios del alumnado y fija un tope legal a la jornada lectiva de los docentes. La consejera de Educación, Eva Ledo, participó en la Conferencia Sectorial de Educación y calificó las medidas como “muy necesarias”. Además, recordó que el Principado está cumpliendo ya con muchas de estas iniciativas.

“Estas medidas obedecen a un modelo educativo adaptado a una nueva realidad social, que nuestro profesorado está demandando de forma clara”, explicó Ledo, quien aseguró que su aplicación conllevará “una mejor calidad educativa, una mayor atención hacia el alumnado y mejores condiciones laborales para los docentes”

El texto propuesto por el Gobierno central, fruto también de las recomendaciones del Consejo Escolar, establece sobre las ratios un máximo de 22 alumnos por aula en Primaria (frente a los 25 actuales) y de 25 en ESO (frente a los 30 actuales). También contempla un máximo de 23 horas lectivas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 18 en el resto de las enseñanzas.

El Principado ya está cumpliendo con algunas de estas propuestas, mientras que otras se han incorporado a los dos últimos grandes acuerdos –firmados con las organizaciones sindicales– para la mejora de la enseñanza pública: el documento de septiembre de 2024 y el pacto "Asturias Educa", rubricado en julio de 2025.

En el curso 2026-2027, por ejemplo, se implantará la reducción a 23 horas lectivas semanales para el cuerpo de maestros. Mientras que el pacto “Asturias Educa” incorpora iniciativas para la reducción de ratios en las aulas, entre ellas, el doble cómputo del alumnado de necesidades educativas especiales.

Por otro lado, la Conferencia Sectorial de Educación aprobó el reparto del programa de cooperación territorial de financiación de libros de texto y materiales didácticos para el ejercicio 2026. La asignación de 894.372 euros al Principado (un 4,5% menos que el año anterior).

Noticias relacionadas

El Gobierno del Principado destina en el presupuesto autonómico de este año una partida de 2,73 millones para el préstamo de libros de texto al alumnado de la enseñanza pública. En el caso de la red concertada, y por motivos normativos, las ayudas son directas a las familias para adquirir esos libros y cuentan con una cuantía de 596.170 euros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
  2. Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
  3. Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas
  4. Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
  5. Una conocida quesería, primera víctima asturiana de las amenazas de Trump al comercio: 'Nos están hundiendo, es desesperante
  6. Contratación 'histórica' y nuevas mejoras laborales en Alimerka: la cadena asturiana de supermercados incorporará a más de 500 profesionales
  7. Luz verde del Gobierno a una obra clave que evitará atascos en Asturias
  8. La desesperación de una ovetense atrapada en el aeropuerto de Doha con misiles sobrevolando: 'La respuesta de la embajada nos dejó peor de lo que estábamos

La urbanización de La Fresneda celebra sus cuatro décadas de vida: "Somos una gran comunidad"

La urbanización de La Fresneda celebra sus cuatro décadas de vida: "Somos una gran comunidad"

Rescatan a dos montañeros portugueses que se perdieron en medio de una tormenta de nieve en los Picos de Europa y pasaron la noche en una tienda de campaña a 2 bajo cero

Rescatan a dos montañeros portugueses que se perdieron en medio de una tormenta de nieve en los Picos de Europa y pasaron la noche en una tienda de campaña a 2 bajo cero

La huelga en la industria auxiliar asturiana, con 3.500 empleos, más cerca al seguir las discrepancias

La huelga en la industria auxiliar asturiana, con 3.500 empleos, más cerca al seguir las discrepancias

Japón, Corea y el sur de China: a estos lejanos lugares se irá a Asturias de promoción turística con vascos, gallegos y cántabros

Japón, Corea y el sur de China: a estos lejanos lugares se irá a Asturias de promoción turística con vascos, gallegos y cántabros

Asturias respalda las medidas del Gobierno de España para reducir las horas lectivas del profesorado y las ratios de alumnado

Asturias respalda las medidas del Gobierno de España para reducir las horas lectivas del profesorado y las ratios de alumnado

La Academia de Gastronomía "Caminos de Santiago" echa a andar en Asturias: su sede, en Salas, y con un plantel de reconocidos expertos en su directiva

La Academia de Gastronomía "Caminos de Santiago" echa a andar en Asturias: su sede, en Salas, y con un plantel de reconocidos expertos en su directiva

Una posible rotura de carril, ya subsanada, provoca un reguero de retrasos en varios trenes de Asturias

Una posible rotura de carril, ya subsanada, provoca un reguero de retrasos en varios trenes de Asturias

Nueve años de cárcel para el vecino de Peñamellera Alta que quiso "trocear" a su cuñado con una motosierra: "Es evidente su intención de matar"

Nueve años de cárcel para el vecino de Peñamellera Alta que quiso "trocear" a su cuñado con una motosierra: "Es evidente su intención de matar"
Tracking Pixel Contents