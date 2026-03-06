La avería de un camión genera más de 2 kilómetros de retenciones en la autopista "Y" dirección Oviedo
El siniestro tuvo lugar a una hora de gran afluencia de conductores
La avería de un camión que transportaba al menos dos casas prefabricadas provocó a primera hora de esta tarde un importante atasco en la autovía "Y" que une las tres principales ciudades asturianas. El colapso, de más de dos kilómetros, tuvo lugar en dirección Oviedo desde Gijón y Avilés, a la altura de Robledo.
Los testigos de los hechos aseguran que la conducción se ralentizó en ambos sentidos de la marcha, en uno de ellos por la avería del camión y en el otro por el efecto "mirón". Las autoridades recomiendan buscar rutas alternativas a la espera de que se solucione el atasco.
Los agentes de la Guardia Civil desplazados a la zona se vieron obligados a cortar un carril al tráfico para ayudar al camión que había sufrido la avería. No se han reportado heridos.
