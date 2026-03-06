Barbón pone la gestión asturiana frente a los incendios y los lobos como ejemplo para Castilla y León

El presidente del Principado de Asturias y secretario general de la FSA, Adrián Barbón, ha participado en Benavente en un acto de campaña del PSOE de Zamora para las elecciones autonómicas del 15 de marzo para respaldar la candidatura socialista encabezada en Zamora por Iñaki Gómez y ha defendido la renovación del proyecto socialista en Castilla y León.

“Cuando nos presentamos a unas elecciones tenemos dos cosas fundamentales. Lo primero, personas, personas que son caras, que ponen rostro a las ideas, y tenemos proyecto”, afirmó, destacando que en este caso “las caras son una renovación completa”, pero vinculadas al territorio y cercanas a los ciudadanos.

El dirigente asturiano también lanzó un mensaje sobre la situación internacional y defendió una posición pacifista ante los conflictos actuales. En este sentido aseguró que “quiero alzar nuevamente la voz con un no a la guerra”, advirtiendo además de que la escalada bélica puede tener consecuencias económicas directas para la ciudadanía. “Si la guerra continúa, esto va a impactar en el bolsillo de las familias”, señaló.

Prevención de incendios

Barbón abordó además la cuestión de los incendios forestales, un asunto especialmente sensible en Zamora tras los grandes fuegos de los últimos años y que el verano pasado asoló parte de la comarca de Vidriales y Sanabria. Reconoció que se trata de un problema que afecta a diferentes territorios y que está vinculado al abandono del medio rural y al cambio climático, pero defendió la necesidad de reforzar la prevención y la capacidad de respuesta de las administraciones.

Como ejemplo, explicó algunas de las medidas adoptadas en Asturias durante su mandato, entre ellas el refuerzo del servicio de emergencias. Según detalló, el Gobierno asturiano ha ampliado el operativo de bomberos con nuevos efectivos, de forma que “hemos reforzado esa plantilla con 123 personas en los dos últimos años”.

A ello se suma la creación de un fondo específico para infraestructuras rurales que permitirá movilizar “18 millones de euros en tres años” para que los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes puedan realizar actuaciones de prevención como el mantenimiento de cortafuegos. Además, el Ejecutivo asturiano ha incluido en sus presupuestos una nueva línea de ayudas dirigida a proteger los entornos de los núcleos rurales frente a los incendios, con “un fondo de cinco millones de euros para que los ayuntamientos inviertan en el entorno de los pueblos”.

También habló el presidente asturiano de la protección ambiental y de la gestión del lobo. "Nosotros no somos partidarios de exterminar al lobo, lo que somos partidarios es que haya un control de la población del lobo", defendió.¿Y eso cómo se hace? "A través de las guarderías, a partir de una gestión científica pública. Nosotros tenemos un plan de gestión del lobo que nos permite todos los años, en aquellas zonas donde hay más presencia de lobos y, por tanto, pueden poner en riesgo la actividad ganadera o a las personas que tienen explotaciones ganaderas, ayudarlos a mantener" la seguridad.

Para Barbón esta es una postura "de sentido común", que está convencido es "la que han adoptado mis compañeros y compañeras aquí en Castilla y León".

Iñaki Gómez: "Me produce muchísima envida un presidente que asume completamente sus competencias"

El candidato socialista a las Cortes por Zamora, Iñaki Gómez, utilizó la gestión del presidente asturiano para criticar la actuación del Gobierno autonómico. Gómez aseguró que le produce “muchísima envidia tener un presidente que no se pone de perfil, que asume completamente sus competencias”, en referencia a la actitud del Ejecutivo de Castilla y León ante los problemas de la comunidad.

El candidato socialista recordó además que la legislatura autonómica comenzó marcada por los incendios de la Sierra de la Culebra y lamentó que la situación haya vuelto a repetirse en la provincia. “La legislatura empezó en Zamora en 2022 con los gravísimos incendios de la Sierra de la Culebra y terminamos prácticamente con las mismas circunstancias”, afirmó, asegurando que la sensación en el territorio es que “no aprendimos absolutamente nada”.

Patricia Martín: "Mañueco estaba en su palacio viendo cómo ardía todo y él no hacía nada"

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Benavente, Patricia Martín, centró su intervención en la necesidad de reforzar la política forestal en la comunidad. Martín recordó los incendios registrados en la provincia en los últimos años y se preguntó “qué es lo que va a pasar este verano si no gobierna el Partido Socialista”.

La dirigente socialista criticó la gestión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante los grandes incendios, asegurando que “estaba en su palacio viendo cómo ardía todo y él no hacía nada”, frente a lo que calificó como la actuación de Barbón en Asturias, al que definió como “un presidente que pisa el barro, que pisa la calle”.

Martín defendió finalmente la necesidad de impulsar “una política forestal fuerte” y profesionalizar el operativo de incendios, recordando que los montes de la provincia son “un atractivo turístico que tenemos que cuidar”. Con este mensaje, los socialistas apelaron al apoyo ciudadano en las elecciones autonómicas del 15 de marzo.