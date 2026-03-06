El coste de romper el comercio con EE UU: los empleos y la riqueza que perdería Asturias

Una hipotética ruptura del comercio entre España y Estados Unidos, tal como ha amenazado Donald Trump en represalia por la posición del Gobierno español sobre Irán, tendría un coste para Asturias de unos 260 millones de euros al año y la pérdida de casi 4.000 empleos, según un estudio del centro de análisis económico RegioLab de la Universidad de Oviedo.

Si bien el informe insiste en que se trata de un "escenario hipotético", en el caso de que Trump lleve al extremo su advertencia y Estados Unidos deje de importar bienes y servicios españoles y España actúe de manera recíproca, Asturias perdería una riqueza equivalente al 1,02% de su producto interior bruto (PIB), frente el 1,19% que supondría para el conjunto del país.

"El grado de exposición de Asturias es limitado, pero no irrelevante", señala el documento de Regiolab. En concreto, el centro de análisis sostiene que el sector más perjudicado sería la industria pesada y los sectores de servicios que dependen de la actividad fabril, como finanzas, seguros y servicios a empresas.

Además, el informe apunta que un cese del comercio bilateral no afectaría únicamente a los sectores que en Asturias exportan o importan directamente hacia o desde aquel país, sino que sus repercusiones se propagarían de manera rápida a través de las múltiples conexiones entre industrias presentes en la economía asturiana y en el comercio con otras regiones de España. Es decir, habría una especie de reacción en cadena.

A este respecto, el estudio explica que la relevancia de la industria pesada asturiana (siderurgia, metalurgia básica, industria química...) en las cadenas de valor internacionales la sitúa como el sector más directamente afectado ante perturbaciones en el comercio con Estados Unidos.

A continuación se sitúa el sector de comercio, hostelería y transporte, que ocupa la segunda posición en términos de valor añadido expuesto por su papel como canal logístico y de distribución vinculado a la actividad industrial y exportadora.

Asturias sería la tercera comunidad autónoma de España con un menor impacto, únicamente por delante del que sufrirían Canarias y Castilla y León, con un 0,82% y un 0,89%, respectivamente. Por su parte, las más perjudicadas serían Extremadura (1,99%); Cantabria (1,45%); Castilla-La Mancha (1,44%); Madrid (1,41%) y Navarra (1,40%).