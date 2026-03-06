Cristina Fanjul, influencer gastronómica: "Para cocinar una auténtica fabada asturiana hay que pinchar los chorizos"

¿Cómo hacer una buena fabada asturiana? Cada maestrillo tiene su librillo, pero todos los cocineros asturianos coinciden en algo: el prodcuto tiene que ser de calidad. Una buena faba y un buen compango es la clave del éxito. Después, cada uno tiene sus trucos. La influencer gastronómica Cristina Fanjul, conocida por sus recetas en Tiktok, ha compartido su forma de cocinar una buena fabada.

"Hay que pinchar los chorizos y las morcillas", comenta en su vídeo que han seguido más de 6.000 personas para llevar a cabo la receta. Lo primero, el producto. Sus fabas son de Luarca y el embutido asturiano. Fanjul prefiere comprar los chorizos y las morcillas "durinos" y pincharlos.

Segundo aspecto a tener en cuenta: "las fabas y el lacón tienen que estar a remojo en agua desde el día anterior en dos cuencos diferentes". Ella no vuelve a usar ese agua para nada.

Una vez están todos los ingredientes en la olla, las pone a "fuego vivo y las meneo un poco para que suba la espuma", de la que quita un poco.

Siguiente paso a tener en cuenta: desgrasar. Como ha pinchado los chorizos, le toca quitar el exceso de grasa.

Espantar tres veces

"Las espanto tres veces", confiesa. Con esto se refiere a que añade tres vasos de agua fría.

Por último, añade una cebolla, unos dientes de ajo enteros sin piel y el truco: un poco de nuez moscada.

Llega el momento de poner el juego al mínimo. "Yo las dejo cociendo una hora tapadas meneando de vez en cuando", explica.

Un último consejo: "no se remueven nunca con chucharón que se rompen".

De subir vídeos a publicar un libro

"Lo hago todo sin postureo y con naturalidad. Empecé a subir por hobby vídeos con mis platos sin ninguna intención, pero en poco tiempo aglutiné una gran comunidad preciosa que comparte conmigo el disfrute por el buen comer, la autenticidad y la alegría", explica. La editorial Dashbook la descubrió y contactó con ella para darle la oportunidad de escribir un libro que acaba de salir a la luz en formato digital y, de tener recorrido comercial, será publicado en papel.

"Amarás Cocinar" es, según su autora, "un libro diferente, funcional y completo. Quise recuperar una forma de cocinar más humana, emocional y conectada con los recuerdos. No quería otro recetario que acabase guardando polvo en una estantería, está hecho para usar". Va dirigido a todo tipo de público, al que le gusta cocinar o el que quiera "enamorarse de ello".