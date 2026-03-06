Cuenta atrás para conocer los galardonados con los Premios "Princesa de Asturias" de este año
La Fundación ha recibido 363 propuestas de 67 nacionalidades distintas: en abril comenzarán a decidir los jurados
Prestigiosas universidades, instituciones académicas y culturales, centros de investigación internacionales, embajadores de España, representantes del cuerpo diplomático y galardonados en ediciones anteriores han promovido candidaturas a los premios «Princesa de Asturias» de este año, que este pasado jueves 5 de marzo cerraron el plazo de presentación.
En total, la Fundación Princesa de Asturias ha recibido 363 propuestas de 67 nacionalidades para alzarse con el galardón en cada una de sus ocho áreas –Artes, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, Concordia, Cooperación Internacional, Deportes, Investigación Científica y Técnica y Letras– de la que será la 46.ª edición de los premios.
Los galardonados en anteriores ediciones y los integrantes de los jurados podrán realizar sus propuestas hasta seis días naturales antes de la fecha de constitución del correspondiente jurado. Alrededor de 160 personalidades, expertas en cada una de las materias, integrarán los ocho jurados (uno por cada premio), cuyas reuniones tendrán lugar entre los meses de abril, mayo y junio.
Entrega en octubre
El acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebra tradicionalmente en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por Sus Majestades los Reyes de España, acompañados por Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía.
Los premios se otorgarán, según se recoge en su reglamento, a «aquellas personas y/o instituciones que contribuyen con su trabajo y sus méritos en las áreas científicas, técnicas, culturales, sociales y humanitarias al progreso y bienestar social de manera extraordinaria y ejemplar. La repercusión de este trabajo deberá ser considerada siempre en su más amplia dimensión, entendiendo por ello que sus aportaciones se extienden y/o son conocidas a nivel internacional, que cuentan con una dilatada trayectoria y que, en consecuencia, su idoneidad es incontestable».
Cada Premio Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró, un diploma acreditativo 50.000 euros en metálico.
Galardonados en 2025
-Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades
Byung-Chul Han
-Premio Princesa de Asturias de las Letras
Eduardo Mendoza
-Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales
Douglas Massey
-Premio Princesa de Asturias de las Artes
Graciela Iturbide
-Premio Princesa de Asturias de los Deportes
Serena Williams
-Premio Princesa de Asturias de la Concordia
Museo Nacional de Antropología de México
-Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica
Mary-Claire King
-Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional
Mario Draghi
