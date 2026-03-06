Los empresarios respaldan el plan de recursos forestales del Principado cuya tramitación urgen acelerar: "Es una necesidad impostergable"

La mesa del sector forestal de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) considera que el Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del Principado de Asturias (PORFPA) elaborado por el Gobierno del Principado es "una propuesta sólida, técnicamente fundamentada y equilibrada en sus objetivos".

La patronal ha hecho esta valoración tras reunirse con el director general de Gestión Forestal del Principado de Asturias, Javier Vigil para abordar el borrador del texto normativo.

Por un lado, el sector ha considerado que el borrador logra un adecuado balance entre el aprovechamiento productivo y la conservación de los valores naturales del territorio asturiano, de modo que "es bueno para los montes y las empresas".

Resumen del plan. / .

El sector ha subrayado la importancia estratégica de este instrumento de planificación, que establece un horizonte de 15 años, y ha recordado que la existencia de un plan de estas características ha sido una demanda histórica de los agentes económicos vinculados al monte, "dada la necesidad de contar con un marco estable que facilite las inversiones a largo plazo, la ordenación del territorio y la generación de empleo en el medio rural".

Necesidad

La Mesa Forestal ha incidido en que "el Plan responde a una necesidad real e impostergable", y que su aprobación "contribuirá a dotar de mayor seguridad jurídica y previsibilidad a un sector que genera riqueza y empleo en toda la región". No obstante, los empresarios han trasladado "la urgencia de avanzar con celeridad en su tramitación administrativa".

El Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del Principado de Asturias tiene un horizonte hasta 2041 tras su prevista entrada en vigor en 2027-2041. Su objetivo es reforzar la participación social y garantizar la integración de los criterios ambientales en la planificación autonómica. El Principado lo tiene sometido a información pública y ha iniciado una ronda de contactos con distintos agentes implicados y afectados por el mismo.

El plan de ordenación constituye el instrumento estratégico para diseñar y ejecutar la política forestal autonómica hasta 2041, para lo que define directrices, programas, inversiones, fuentes de financiación y mecanismos de evaluación. La financiación prevista asciende a 731,2 millones.

El proyecto se enmarca en la legislación estatal y autonómica en materia forestal y ambiental, y se alinea con las nacionales y europeas de conservación de la naturaleza, lucha contra el cambio climático y transición hacia una bioeconomía sostenible.

Esta iniciativa de Medio Rural responde a retos crecientes, entre otros, el aumento de incendios forestales asociados al cambio climático, el abandono de prácticas tradicionales, la erosión y degradación del monte, la detección de nuevas plagas y enfermedades, la creciente demanda de biomasa y productos forestales y el desarrollo normativo vinculado a los espacios protegidos y a la protección del patrimonio natural.