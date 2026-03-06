Los estudiantes salen a la calle en Oviedo "contra los machirulos" y frente al "auge de la extrema derecha" en las aulas

Los estudiantes asturianos volvieron este viernes a salir a la calle "contra los machirulos" y frente al “auge de la extrema derecha”. Más de medio centenar se concentraron en la plaza de La Escandalera, en Oviedo, al grito de “Vox, escucha, estamos en la lucha” o “fuera matones de nuestras aulas”.

“Hemos vuelto a vaciar las aulas, en primer lugar, para demostrar que estamos en primera línea en la lucha contra el machismo, porque lo que estamos viendo es que nos está golpeando cada día más en nuestras aulas, con los machirulos que nos insultan, que se ríen de nosotras", ha explicado en Oviedo la portavoz del Sindicato de Estudiantes, Paula Leiva.

Ha insistido, además, que están "en lucha" contra el fascismo, y que se está viendo un auge de la extrema derecha. En las aulas "son los que nos hacen 'bullying', la correa transmisora de la extrema derecha".

En este sentido, ha recordado la movilización que convocaron el 28 de octubre contra el “bullying” y las historias que allí se contaron: “Explicaban lo que tienen que aguantar en las aulas, que se ríen de ellos y los señalan por ser mujer, por pertenecer al colectivo… Por desmarcarse de los cánones que se imponen”.

La pancarta de la concentración. / Irma Collín / LNE

“Es verdad que se nota un aumento de casos, pero porque las aulas son una réplica de lo que es la sociedad. Y si en la sociedad hay mucha más violencia, en las aulas se replica”, ha explicado.

Pese a todo, Leiva ha realizado una lectura esperanzadora de la actualidad porque “mientras hay una polarización social y crecen los discursos de la extrema derecha, también hay una respuesta muy fuerte por parte de la juventud”.

Eso sí, ha exigido al PSOE que salga con “un programa claro y que sea realmente feminista”. “Tenemos que ser críticas con lo que está haciendo. Llevamos 18 asesinadas en lo que va de año, y aquí no se está haciendo nada”, ha dicho.

Oriente Medio

La portavoz del Sindicato de Estudiantes también ha querido referirse a la situación en Oriente Medio. "Es una vergüenza que estén justificando estos ataques diciendo que es para proteger a las mujeres, precisamente Trump y Netanyahu que son las personas que han masacrado al pueblo palestino y que son los primeros que están diciendo que van a defender a las mujeres", ha declarado.

Ha concluido señalando que lo que están haciendo Estados Unidos e Israel no es por defender la democracia, sino "masacrar a un pueblo". "Sabemos que lo hacen para engordarse los bolsillos, como lo han hecho siempre, igual que hicieron con el pueblo palestino".