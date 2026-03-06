GAM entra en la Fórmula 1 con contratos para acondicionar el nuevo circuito urbano de Madrid

La multinacional asturiana General de Alquiler de Maquinaria (GAM) ha desembarcado en el sector de la Fórmula 1 con la adjudicación de varios contratos para el montaje del circuito urbano que está construyendo la competición automovilística en Madrid, en el entorno del recinto ferial Ifema, donde se prevé celebrar el Gran Premio de España los próximos 11, 12 y 13 de septiembre.

El movimiento de la compañía fue anunciado en un encuentro informativo en Madrid en el que su presidente, Pedro Luis Fernández, explicó su plan estratégico para el futuro más cercano. Un plan que, según detalló, incluye inversiones por un total de 150 millones de euros para los próximos tres años. El objetivo de GAM es conseguir en el ejercicio 2028 una facturación de 400 millones de euros, lo que supondría un 27% más que lo ingresado el año pasado.

La estrategia de la empresa, según Fernández, se apoya en alta medida en el crecimiento inorgánico, esto es, el aumento del negocio mediante la compra de otras empresas del sector. Así, el presidente de GAM indicó que está analizando hasta un total de 40 compañías ubicadas en países como Portugal, México, Marruecos o la propia España. "Son mercados todavía muy atomizados, donde hay empresas muy pequeñas que hacen muy bien las cosas, pero que, por tamaño, todavía no son muy eficientes. Creo que hay que concentrar, que puede ser una buena oportunidad, por lo que vamos a estar atentos", explicó Fernández.

Otro segmento en el que ha entrado GAM es la industria de defensa, con grandes proyectos en Asturias. Así, la empresa, tal como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, participa en los trabajos de reconversión del antiguo Tallerón de Duro Felguera, en Gijón, en una fábrica de vehículos militares de Indra.