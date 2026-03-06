La gasolinera más barata de Asturias en plena crisis de Irán: hasta 50 céntimos de ahorro por litro

Hace dos semanas, cuando nadie podía prever el estallido de la crisis de Irán, Asturias ya se situaba como la comunidad autónoma penínsular más cara para repostar. Y la cosa no ha hecho más que empeorar tras el estallido del conflicto armado promovido por Estados Unidos e Israel. En las útimas horas el precio del gasóleo se ha incrementado un 6,27 por ciento en las estaciones de servicio en Asturias. Por poner en contexo: un día antes de los bombardeos el gasóleo A costaba en Asturias una media de 1,481 euros el ibro y hoy viernes a primera hora de la tarde hay gasolineras que ya superan en la comunidad el precio de los 1,7 euros el libro. Es decir: llenar el depósito de un turismo que suele llevar unos 50 litros ya cuesta casi 5 euros más.

Pero existen alternativas más económicas. Hay hasta 50 céntimos por litro de diferencia según la gasolinera que se escoja. Existe una página web (disponible en este enlace) en la que se pueden consultar en tiempo real el precio de las gasolineras en el Principado. Actualmente la más barata es la de Alimerka en Ribadesella.

(Consulta aquí las gasolineras más caras y más baratas de Asturias)

El presidente de la Asociación de Empresarios del Transporte y Aparcamientos de Asturias, Ovidio De la Roza, ya propuso el pasado jueves bonificar los combustibles de uso profesional (como se hizo tras el estallido de la guerra de Ucrania), para paliar el previsible incremento de los precios por el conflicto en oriente medio. El dirigente de la patronal del transporte por carretera expresó "inquietud" por las consecuencias que puede tener la guerra en la economía y ha pedido al Gobierno de España una posición "más prudente", alineada con otros países de la Unión Europea.