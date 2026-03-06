Giro en la transición energética: EDP sopesa reconvertir la térmica de carbón de Soto de Ribera como hizo con Aboño

Las centrales térmicas ya no se apagan en Asturias, se transforman para seguir generando electricidad. Hunosa no renuncia a reconvertir la central de La Pereda en una planta de biomasa, pese al último revés judicial, y EDP sopesa reconvertir el grupo 3 de la central de carbón de Soto de Ribera como ha hecho con el grupo 2 de Aboño, que desde el pasado mes de julio ha cambiado su dieta de carbón por gas tras modificar la caldera. En el caso de Soto aun no está decidido cómo será el cambio tecnológico para abandonar el carbón. Es lo que se está estudiando.

En un contexto de escaso desarrollo de las energías renovables en Asturias; de limitaciones en la red eléctrica de la región –con el proyecto de refuerzo del anillo eléctrico central pendiente desde hace 17 años–, y de presencia de grandes industrias intensivas en consumo eléctrico, la central de carbón de Soto de Ribera sigue en funcionamiento como una especie de reserva eléctrica de emergencia para garantizar el suministro en el área central de Asturias. Presta puntualmente servicios de "restricciones técnicas", ajustes que el operador del sistema (Red Eléctrica de España) activa para apuntalar la garantía de abastecimiento en aquellos puntos donde resulte preciso.

Mientras que sea necesario ese papel de respaldo, el grupo 3 de la central de Soto de Ribera –el único de carbón que está operativo– tendrá que seguir estando disponible para generar energía porque los organismos reguladores no autorizarán la desconexión. No obstante, no tiene por qué seguir consumiendo carbón, una fuente expulsada del mercado eléctrico ordinario por los sobrecostes derivados de sus niveles de emisión de dióxido de carbono (CO2) y por sus desventajas con respecto a otras fuentes. En ese contexto es en el que EDP está sopesando un cambio tecnológico, aunque aún no hay tomada una decisión firme.

En alianza con Corporación Masaveu, EDP acometió el pasado año una inversión de 40 millones de euros para reconvertir el grupo 2 de la central térmica de carbón de Aboño. En ese caso se apostó por sustituir el carbón por gas con la conversión de la caldera para la combustión de gas natural y gases siderúrgicos de la vecina planta de ArcelorMittal. Además, la instalación quedó preparada para una potencial incorporación de hidrógeno renovable.