Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas

Terremoto en la sanidad pública asturiana en un momento estratégicamente decisivo. Buena parte del equipo directivo del área de salud más importante de la región, la que abarca Oviedo, otros 22 concejos del centro de la región y, sobre todo, el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), no seguirá en sus puestos en la etapa que se abre con la entrada en vigor del nuevo mapa sanitario.

Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, las bajas son cuatro: la gerente de toda el área, Beatriz López Muñiz; el director de Atención Sanitaria y Salud Pública, Álvaro González Franco; la directora Económica y de Profesionales, Ana Belén Rodríguez Villa; y la directora de gestión de Cuidados y Enfermería, María Gema García Riestra. A finales de enero, había presentado su dimisión la que era directora del HUCA y del Hospital Monte Naranco, María José Villanueva Ordóñez, puesto que permanece sin cubrir.

Absorción de la cuenca del Caudal y el suroccidente

La nueva reordenación implica fusiones de áreas, de manera que la cabecera sanitaria de Oviedo también tendrá bajo su mando las actuales áreas de la cuenca del Caudal y de Cangas del Narcea (suroccidente de Asturias). Como consecuencia de la reestructuración del mapa de salud, todas las plazas directivas de la región están siendo convocadas con su nuevo perfil de competencias. Está abierto el plazo de presentación de solicitudes.

Pues bien, a esas convocatorias no concurrirán ninguno de los cuatro citados. Ana Belén Rodríguez Villa se jubila. Álvaro González Franco retorna a su puesto de director del área de Medicina Interna del HUCA, según se anunció ayer mismo a los integrantes del servicio. María Gema García Riestra vuelve al servicio de Urgencias. Y el futuro de Beatriz López Muñiz es una incógnita. Llevaba en el cargo algo más de dos años, desde diciembre de 2023. Su antecesora, Beatriz López Ponga, lo había ocupado durante menos de ocho meses.

Así pues, por el momento, sólo permanecen en sus puestos del HUCA como principales figuras directivas la subdirectora de Servicios Quirúrgicos y Críticos, Patricia Barrio Fernández, y la subdirectora de Servicio Básicos, Alejandra Fernández Fernández. Ellas fueron las que ayer acompañaron en la mesa a la consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, en la inauguración del XI Congreso de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Oviedo (CEMUO), que se celebra en el complejo sanitario ovetense.

¿Quién tomó la decisión?

Hasta anoche, no había trascendido si la no continuidad de Beatriz López Muñiz es decisión suya o de las máximas autoridades sanitarias (la consejera de Salud o el gerente del Sespa, Aquilino Alonso). Según las fuentes consultadas por este periódico, el motivo aducido por la gerente del área, de manera más o menos nítida, podría haber sido la negativa recibida a configurar su equipo para la singladura que se iniciará con el nuevo mapa sanitario.

Tras este abandono masivo de la cúpula directiva en el principal núcleo asistencial de la sanidad regional, se abren varias incógnitas sobre el futuro. Con la fusión de las ocho áreas sanitarias preexistentes en solamente tres, las cabeceras quedan establecidas en Oviedo, Gijón y Avilés. Hasta la fecha de daba por casi segura la continuidad de los tres gerentes de estas áreas: Beatriz López Muñiz en Oviedo para llevar también el Caudal y Cangas del Narcea; María Luisa Sánchez Núñez en Gijón para dirigir también la cuenca del Nalón y Arriondas (oriente de Asturias); y Miguel Javier Rodríguez Gómez en Avilés para gestionar también Jarrio (noroccidente de la región).

Noticias relacionadas

Con la retirada de López Muñiz, quien parece ganar posibilidades de acceder a la gerencia del área de salud II (Oviedo, centro y suroccidente), por su peso político y su cercanía a las autoridades sanitarias, es el cántabro Miguel Javier Rodríguez Gómez, inspector médico, quien en su variado periplo ya fue director del HUCA, gerente del área sanitaria de Gijón y consejero de Salud de Cantabria.