La huelga en la industria auxiliar asturiana, con 3.500 empleos, más cerca al seguir las discrepancias
Los sindicatos lamentan que Femetal llevará al primer acto de conciliación "una propuesta incluso inferior a la última que se había manejado en la mesa de negociación».
La convocatoria de huelga en el sector de la industria auxiliar en Asturias, con cerca de 3.500 empleos, sigue en pie al mantenerse las discrepancias sobre el convenio entre la patronal Femetal y los sindicatos CC OO de Industria y UGT FICA. La reducción de jornada y la revisión salarial son los principales puntos de desacuerdo.
Las partes se reunieron en el primer acto de conciliación para intentar evitar la huelga y tras el encuentro los sindicatos denunciaron «la falta absoluta de trabajo negociador y de compromiso real» por parte de la patronal. De hecho, destacaron que Femetal acudió a la mediación «con una propuesta incluso inferior a la última que se había manejado en la mesa de negociación».
CC OO de Industria y UGT FICA destacaron la «grave irresponsabilidad» de la patronal, «más aún teniendo en cuenta el contexto industrial actual y la situación por la que atraviesan las instalaciones de ArcelorMittal en Asturias», con uno de sus dos hornos altos parados desde octubre. Hay que tener en cuenta que buena parte de la actividad de las empresas de la industrial auxiliar en Asturias está vinculada a Arcelor.
La huelga convocada incluye paros los martes, miércoles y jueves de las tres próximas semanas de marzo.
