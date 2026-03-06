Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

La huelga en la industria auxiliar asturiana, con 3.500 empleos, más cerca al seguir las discrepancias

Los sindicatos lamentan que Femetal llevará al primer acto de conciliación "una propuesta incluso inferior a la última que se había manejado en la mesa de negociación».

Manifestación de trabajadores del sector auxiliar delante de Femetal, en una imagen de archivo.

Manifestación de trabajadores del sector auxiliar delante de Femetal, en una imagen de archivo. / ANGEL GONZALEZ

Pablo Castaño

Pablo Castaño

La convocatoria de huelga en el sector de la industria auxiliar en Asturias, con cerca de 3.500 empleos, sigue en pie al mantenerse las discrepancias sobre el convenio entre la patronal Femetal y los sindicatos CC OO de Industria y UGT FICA. La reducción de jornada y la revisión salarial son los principales puntos de desacuerdo.

Las partes se reunieron en el primer acto de conciliación para intentar evitar la huelga y tras el encuentro los sindicatos denunciaron «la falta absoluta de trabajo negociador y de compromiso real» por parte de la patronal. De hecho, destacaron que Femetal acudió a la mediación «con una propuesta incluso inferior a la última que se había manejado en la mesa de negociación».

CC OO de Industria y UGT FICA destacaron la «grave irresponsabilidad» de la patronal, «más aún teniendo en cuenta el contexto industrial actual y la situación por la que atraviesan las instalaciones de ArcelorMittal en Asturias», con uno de sus dos hornos altos parados desde octubre. Hay que tener en cuenta que buena parte de la actividad de las empresas de la industrial auxiliar en Asturias está vinculada a Arcelor.

Noticias relacionadas

La huelga convocada incluye paros los martes, miércoles y jueves de las tres próximas semanas de marzo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
  2. Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
  3. Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas
  4. Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
  5. Una conocida quesería, primera víctima asturiana de las amenazas de Trump al comercio: 'Nos están hundiendo, es desesperante
  6. Contratación 'histórica' y nuevas mejoras laborales en Alimerka: la cadena asturiana de supermercados incorporará a más de 500 profesionales
  7. Luz verde del Gobierno a una obra clave que evitará atascos en Asturias
  8. La desesperación de una ovetense atrapada en el aeropuerto de Doha con misiles sobrevolando: 'La respuesta de la embajada nos dejó peor de lo que estábamos

La urbanización de La Fresneda celebra sus cuatro décadas de vida: "Somos una gran comunidad"

La urbanización de La Fresneda celebra sus cuatro décadas de vida: "Somos una gran comunidad"

Rescatan a dos montañeros portugueses que se perdieron en medio de una tormenta de nieve en los Picos de Europa y pasaron la noche en una tienda de campaña a 2 bajo cero

Rescatan a dos montañeros portugueses que se perdieron en medio de una tormenta de nieve en los Picos de Europa y pasaron la noche en una tienda de campaña a 2 bajo cero

La huelga en la industria auxiliar asturiana, con 3.500 empleos, más cerca al seguir las discrepancias

La huelga en la industria auxiliar asturiana, con 3.500 empleos, más cerca al seguir las discrepancias

Japón, Corea y el sur de China: a estos lejanos lugares se irá a Asturias de promoción turística con vascos, gallegos y cántabros

Japón, Corea y el sur de China: a estos lejanos lugares se irá a Asturias de promoción turística con vascos, gallegos y cántabros

Asturias respalda las medidas del Gobierno de España para reducir las horas lectivas del profesorado y las ratios de alumnado

Asturias respalda las medidas del Gobierno de España para reducir las horas lectivas del profesorado y las ratios de alumnado

La Academia de Gastronomía "Caminos de Santiago" echa a andar en Asturias: su sede, en Salas, y con un plantel de reconocidos expertos en su directiva

La Academia de Gastronomía "Caminos de Santiago" echa a andar en Asturias: su sede, en Salas, y con un plantel de reconocidos expertos en su directiva

Una posible rotura de carril, ya subsanada, provoca un reguero de retrasos en varios trenes de Asturias

Una posible rotura de carril, ya subsanada, provoca un reguero de retrasos en varios trenes de Asturias

Nueve años de cárcel para el vecino de Peñamellera Alta que quiso "trocear" a su cuñado con una motosierra: "Es evidente su intención de matar"

Nueve años de cárcel para el vecino de Peñamellera Alta que quiso "trocear" a su cuñado con una motosierra: "Es evidente su intención de matar"
Tracking Pixel Contents