El "in crescendo" apoyo del Principado a los ayuntamientos: la nueva inyección al Fondo de Cooperación Local

El Gobierno de Asturias reforzará la financiación de los municipios con menor población y capacidad económica. El Fondo de Cooperación Municipal ascenderá este año a 12,1 millones, lo que supone un incremento de algo más de un millón respecto a 2025 y del 70,42% si se compara con 2019. En los últimos siete años, el apoyo económico total acumulado alcanza los 73.335.000 euros.

Del presupuesto global del fondo, el 40% se reparte a partes iguales entre los 74 municipios de menos de 40.000 habitantes, de modo que cada uno recibirá 65.405 euros. El resto se asigna en función de indicadores objetivos que tienen en cuenta las características demográficas y territoriales individuales, para reflejar de manera más ajustada el coste de la prestación de los servicios públicos.

La mitad de ese 60% restante responde a un criterio de población. El objetivo es compensar las asignaciones a los territorios más despoblados, para lo que se establecen cuantías fijas por tramos de población con especial apoyo a los de menos de 2.500 habitantes. El tope máximo fijado por este concepto es de 67.567 euros por municipio.

El 19% del fondo se adjudica en atención a la dispersión territorial y al número de entidades de población singulares que tengan al menos cinco habitantes; otro 5% de forma proporcional al índice de envejecimiento elaborado por Sadei con datos de población a 1 de enero de 2025. La superficie condiciona el 3% del reparto, mismo porcentaje que cuenta la orografía.

Teniendo en cuenta estos criterios, los municipios que más dinero recibirán este año serán Cangas del Narcea (346.519 euros), Tineo (322.508), Mieres (310.919), Villaviciosa (296.730) y Valdés (255.082). En el lado contrario de la tabla están Pesoz (92.908 euros), Villanueva de Oscos (92.749), Yernes y Tameza (90.102), Caravia (89.917) y, finalmente, Santo Adriano (83.123).

El Fondo de Cooperación Municipal está dirigido a los 74 concejos con menos de 40.000 habitantes y su objetivo es apoyar la prestación de servicios públicos y favorecer el desarrollo equilibrado del territorio.

De esta forma, complementa la financiación de la mayoría de los ayuntamientos, especialmente de aquellos con menor población y recursos. Su flexibilidad permite a los concejos destinar los fondos a las actuaciones que consideren más necesarias, lo que facilita la ejecución de proyectos locales y contribuye a sostener los servicios públicos en todo el territorio.

Subvenciones de apoyo a la sostenibilidad

Apoyar el municipalismo es también el objetivo de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinada a las entidades locales para ejecutar acciones de sostenibilidad. La convocatoria fue publicada este viernes en el Boletín Oficial del Principado (BOPA). La línea de ayudas cuenta con una dotación total de 600.000 euros, repartidos en dos anualidades: 300.000 euros para el presente ejercicio y otros 300.000 euros para 2027.

Esta línea de subvenciones impulsará "la transformación de los concejos hacia un modelo más sostenible, reforzando la estructura local". Para conseguirlo se busca cumplir con tres objetivos. En primer lugar, la sostenibilidad ambiental, a través del impulso de energías limpias, reducción de emisiones y protección de ecosistemas terrestres y marinos. Otro objetivo es la sostenibilidad social, con medidas para la mejora de la salud, igualdad de género y educación de calidad. Y, por último, la gestión de recursos.