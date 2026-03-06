La industria asturiana encadena cuatro meses de caída de producción con el horno alto de ArcelorMittal parado
Desde que se averió la instalación de Arcelor, la producción fabril no ha dejado de caer
Primer cierre en la siderurgia española por la atonía de las ventas: una planta de Sidenor en Azkoitia
La producción de la industria asturiana bajó en enero un 7,2% respecto al mismo mes del año pasado, la tercera mayor caída entre las comunidades autónomas tras La Rioja (9,4%) y Cantabria ( 7,5%), según el Instituto Nacional de Estadística. Con esta caída, Asturias encadena cuatro meses de retrocesos (2,2% en octubre, 5,3% en noviembre y 9% en diciembre) que coinciden exactamente con el tiempo que lleva parado el horno alto "B" de ArcelorMittal en Gijón, una instalación clave para la producción siderúrgica de Asturias y para el conjunto del sector fabril de la región.
El horno alto "B", uno de los dos de la siderurgia asturiana, paró su actividad a finales del pasado verano para llevar a cabo labores de mantenimiento. Una vez finalizadas, Arcelor no ha conseguido volver a arrancarlo. Problemas de estabilidad han hecho imposible que retome la actividad y el pasado 13 de febrero la compañía decidió la parada en frío y posterior vaciado del horno a fin de acometer su arranque de forma segura a partir del próximo junio.
La parada del horno alto, donde se produce arrabio, tiene efectos en la producción de las acerías de Avilés y Gijón, y en el conjunto de los talleres acabadores de ArcelorMittal en Asturias. Y por el peso que tiene la compañía, lo efectos se notan en el conjunto de la producción fabril de Asturias.
Cierre de Sidenor en Azkoitia
Los problemas del horno alto de Arcelor se producen , además, en un momento delicado para el sector siderúrgico en Europa por la atonía de las ventas. En este contexto, Sidenor ha decidido cerrar el tren de laminación de su planta guipuzcoana de Azkoitia y unificar la producción de los trenes de laminación de Guipuzcoa y Cantabria en la factoría de Reinosa ante la situación del mercado, "con una caída de los pedidos que se arrastra desde hace varios años y que ya es estructural", señalaron fuentes de Sidenor. El proceso conlleva al traslado de 36 empleados.
Unesid ve "carencias importantes" en la ley de Aceleración Industrial
La asociación de empresas siderúrgicas de España, Unesid, espera que durante la tramitación legislativa de la Ley de Aceleración Industrial que ha propuesto la Comisión Europea (CE) se introduzcan reformas que permitan reforzar la competitividad del sector, con cerca de 5.000 empleos directos en Asturias.
La propuesta plantea que el 25% del acero de las contrataciones públicas y de los proyectos subvencionados en la UE sea bajo en carbono, pero no incluye, como reclamaba la siderurgia, que además sea "hecho en Europa", una coletilla que sí se introduce para el caso del cemento o el aluminio.
El reglamento propuesto por la CE será negociado ahora por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE antes de su adopción y entrada en vigor, y en ese proceso Unesid espera cambios. "Valoramos positivamente la intención de la Comisión de reforzar la base industrial europea y acelerar la descarbonización de los sectores estratégicos; sin embargo, desde el sector siderúrgico consideramos que la propuesta presenta algunas carencias importantes que deberían abordarse durante su tramitación legislativa", señaló Carola Hermoso, directora general de Unesid, asociación a la que pertenece ArcelorMittal.
"No nos parece una buena señal que el acero haya quedado fuera de los requisitos de preferencia europea previstos en la propuesta. Este enfoque limita el potencial impacto del instrumento, ya que una preferencia europea aplicada también al acero permitiría generar un efecto tractor a lo largo de toda su cadena de valor", resaltó Hermoso, que añadió que desde Unesid consideran que la definición de "Union origin" incluida en la propuesta es excesivamente laxa. "El hecho de que se considere equivalente al origen de la Unión el procedente de terceros países con los que la UE mantiene acuerdos de libre comercio desvirtúa el propio concepto de “origen europeo” y reduce significativamente el impacto real de estas medidas", señaló la directora general de Unesid, que añadió que el sector siderúrgico europeo "espera que durante el proceso legislativo el Parlamento y el Consejo refuercen estos elementos clave, para que el futuro reglamento contribuya de manera más efectiva a impulsar la demanda de materiales industriales producidos en Europa y a consolidar la competitividad de la industria europea".
El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, se pronunció en la misma línea. "Espero que las demandas de los sectores industriales se recojan", señaló
Suscríbete para seguir leyendo
- Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
- Una conocida quesería, primera víctima asturiana de las amenazas de Trump al comercio: 'Nos están hundiendo, es desesperante
- Contratación 'histórica' y nuevas mejoras laborales en Alimerka: la cadena asturiana de supermercados incorporará a más de 500 profesionales
- Luz verde del Gobierno a una obra clave que evitará atascos en Asturias
- La desesperación de una ovetense atrapada en el aeropuerto de Doha con misiles sobrevolando: 'La respuesta de la embajada nos dejó peor de lo que estábamos
- La odisea del panadero que todos los días cruza un argayo a pie para que un pueblo asturiano tenga pan (y un vecino le ayuda al otro lado)