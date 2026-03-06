La industria asturiana encadena cuatro meses de caída de producción con el horno alto de ArcelorMittal parado

La producción de la industria asturiana bajó en enero un 7,2% respecto al mismo mes del año pasado, la tercera mayor caída entre las comunidades autónomas tras La Rioja (9,4%) y Cantabria ( 7,5%), según el Instituto Nacional de Estadística. Con esta caída, Asturias encadena cuatro meses de retrocesos (2,2% en octubre, 5,3% en noviembre y 9% en diciembre) que coinciden exactamente con el tiempo que lleva parado el horno alto "B" de ArcelorMittal en Gijón, una instalación clave para la producción siderúrgica de Asturias y para el conjunto del sector fabril de la región.

El horno alto "B", uno de los dos de la siderurgia asturiana, paró su actividad a finales del pasado verano para llevar a cabo labores de mantenimiento. Una vez finalizadas, Arcelor no ha conseguido volver a arrancarlo. Problemas de estabilidad han hecho imposible que retome la actividad y el pasado 13 de febrero la compañía decidió la parada en frío y posterior vaciado del horno a fin de acometer su arranque de forma segura a partir del próximo junio.

La parada del horno alto, donde se produce arrabio, tiene efectos en la producción de las acerías de Avilés y Gijón, y en el conjunto de los talleres acabadores de ArcelorMittal en Asturias. Y por el peso que tiene la compañía, lo efectos se notan en el conjunto de la producción fabril de Asturias.

Cierre de Sidenor en Azkoitia

Los problemas del horno alto de Arcelor se producen , además, en un momento delicado para el sector siderúrgico en Europa por la atonía de las ventas. En este contexto, Sidenor ha decidido cerrar el tren de laminación de su planta guipuzcoana de Azkoitia y unificar la producción de los trenes de laminación de Guipuzcoa y Cantabria en la factoría de Reinosa ante la situación del mercado, "con una caída de los pedidos que se arrastra desde hace varios años y que ya es estructural", señalaron fuentes de Sidenor. El proceso conlleva al traslado de 36 empleados.