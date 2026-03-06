La inversión de 14 millones de euros que la multinacional Nestlé ha hecho para potenciar sus dos fábricas en Asturias

La multinacional Nestlé en España cerró el ejercicio 2025 con una cifra total de negocio que ascendió a 2.894 millones de euros. Es un crecimiento del 12% con respecto al ejercicio anterior y estuvo impulsado por el incremento de las ventas nacionales (1.619 millones de euros) y, sobre todo, por el crecimiento de las exportaciones, que por segundo año consecutivo superaron los mil millones de euros (1.274 millones) y ya representan el 44% de las ventas totales.

En 2025, Nestlé elevó un 26% las inversiones realizadas en España, que ascendieron a 96 millones, "el mayor esfuerzo de la última década", destacó Jordi Llach, director general de Nestlé España. La mayor parte, 85 millones, se destinaron a potenciar la competitividad de los diez centros de producción que la compañía tiene en el país, incluidos los de Asturias: la fábrica de platos preparados de la marca Litoral en Gijón y la fábrica de leches infantiles, purés de frutas y complementos alimenticios de Sevares.

En las dos plantas asturianas, Nestlé invirtió 14 millones en los últimos años. En Sevares se puso en marcha el pasado año una nueva línea de producción para fabricar la gama de suplementos alimenticios en batidos y zumos Meritene Drink, destinada al mercado español y a la exportación a Europa. La inversión fue de 7 millones, la misma cifra que se destinó en los últimos cinco años a la planta de Gijón para mejorar la eficiencia energética, reutilizar el agua y reducir plásticos en los envases.