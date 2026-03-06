La inversión de 14 millones de euros que la multinacional Nestlé ha hecho para potenciar sus dos fábricas en Asturias
La compañía registró una facturación en España de 2.894 millones en 2025, un 12% más gracias al fuerte incremento de exportaciones
La multinacional Nestlé en España cerró el ejercicio 2025 con una cifra total de negocio que ascendió a 2.894 millones de euros. Es un crecimiento del 12% con respecto al ejercicio anterior y estuvo impulsado por el incremento de las ventas nacionales (1.619 millones de euros) y, sobre todo, por el crecimiento de las exportaciones, que por segundo año consecutivo superaron los mil millones de euros (1.274 millones) y ya representan el 44% de las ventas totales.
En 2025, Nestlé elevó un 26% las inversiones realizadas en España, que ascendieron a 96 millones, "el mayor esfuerzo de la última década", destacó Jordi Llach, director general de Nestlé España. La mayor parte, 85 millones, se destinaron a potenciar la competitividad de los diez centros de producción que la compañía tiene en el país, incluidos los de Asturias: la fábrica de platos preparados de la marca Litoral en Gijón y la fábrica de leches infantiles, purés de frutas y complementos alimenticios de Sevares.
En las dos plantas asturianas, Nestlé invirtió 14 millones en los últimos años. En Sevares se puso en marcha el pasado año una nueva línea de producción para fabricar la gama de suplementos alimenticios en batidos y zumos Meritene Drink, destinada al mercado español y a la exportación a Europa. La inversión fue de 7 millones, la misma cifra que se destinó en los últimos cinco años a la planta de Gijón para mejorar la eficiencia energética, reutilizar el agua y reducir plásticos en los envases.
Suscríbete para seguir leyendo
- Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
- Una conocida quesería, primera víctima asturiana de las amenazas de Trump al comercio: 'Nos están hundiendo, es desesperante
- Contratación 'histórica' y nuevas mejoras laborales en Alimerka: la cadena asturiana de supermercados incorporará a más de 500 profesionales
- Luz verde del Gobierno a una obra clave que evitará atascos en Asturias
- La desesperación de una ovetense atrapada en el aeropuerto de Doha con misiles sobrevolando: 'La respuesta de la embajada nos dejó peor de lo que estábamos
- La odisea del panadero que todos los días cruza un argayo a pie para que un pueblo asturiano tenga pan (y un vecino le ayuda al otro lado)