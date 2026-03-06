Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
Ni Italia, ni Grecia: la playa más espectacular está en Asturias y no todo el mundo puede acceder

El arenal tiene aguas cristalinas de color esmeralda y escarpados acantilados llenos de vegetación

Playa del silencio

Playa del silencio / LNE

Valeria Montero

Por sus espectaculares acantilados, por su entorno verde y por sus aguas cristalinas, de color verde esmeralda, bien parece Italia, Grecia o Tailandia. Pero no, es Asturias. Una de las playas más salvajes e impresionantes de la región se encuentra en el occidente asturiano y no el concurrido concejo de Llanes, famoso por su maravillosa costa.

Se trata de la playa del Silencio o Gavieiru, nombre original que defienden usar los vecinos de Castañeras y Novellana, ubicada en CudilleroEs un arenal con una belleza abrumadora: su agua es de color esmeralda, que brilla de forma especial en los días de sol, y sus acantilados son escarpados y llenos de vegetación. Es un territorio salvaje y virgen.

Difícil acceso

Precisamente por eso no es una playa apta para personas que buscan un fácil acceso y sentarse en un chiringuito de playa. El arenal está en una zona de difícil acceso. A ella se llega desde el pueblo de Castañeras, donde hay un parking habilitado para dejar el coche. El camino es algo empinado y discurre por una senda que se abre entre la vegetación. Un consejo: lleva calzado cómodo, tanto para llegar como para bañarte en el mar. No se recomienda en ningún caso llevar chanclas o sandalias.

El silencio es real

Su nombre no es casual. El silencio en esta playa es real. Al estar algo alejada y no contar con servicios turísticos masificados, se respira un silencio absoluto que invita a la contemplación. Es ideal para quienes buscan paz y conexión con la naturaleza.

Playa del Silencio de Cudillero

Playa del Silencio de Cudillero / LNE

Sin chiringuito ni salvamento

Esta playa no cuenta con ningún tipo de equipamiento y no tiene, por tanto, servicio de socorristas. Precisamente por eso y por su difícil acceso, no es una playa concurrida. En marea baja se conecta con otra zona conocida como El Riego, un paraje que se ubica a continuación de esta playa y que, ya en Novellana, se conoce como La Caladoira. 

Peñas y rocas marinas

Llaman poderosamente la atención todas las peñas y rocas marinas que, como esculturas trabajadas por el oleaje y el viento, conforman el paisaje de esta preciosa playa. Desde La Cogolla, Las Botas, Prieto y l´Óleo, en el propio acantilado, como algunas que están en la mar como El Candanón, Gueyo-Culu, Las Gamallas, La Maserona, La Sarna y La Sarnina, por citar algunas que, sobre todo en atardeceres de sol, invitan a fotografiarlas una y otra vez.

Hasta para ChatGPT es la playa más bonita de Asturias. "Prepárate para disfrutar de una joya natural que te hará entender por qué Asturias es el Paraíso Natural", asegura la IA.

