Ni Italia, ni Grecia: la playa más espectacular está en Asturias y no todo el mundo puede acceder
El arenal tiene aguas cristalinas de color esmeralda y escarpados acantilados llenos de vegetación
Por sus espectaculares acantilados, por su entorno verde y por sus aguas cristalinas, de color verde esmeralda, bien parece Italia, Grecia o Tailandia. Pero no, es Asturias. Una de las playas más salvajes e impresionantes de la región se encuentra en el occidente asturiano y no el concurrido concejo de Llanes, famoso por su maravillosa costa.
Se trata de la playa del Silencio o Gavieiru, nombre original que defienden usar los vecinos de Castañeras y Novellana, ubicada en Cudillero. Es un arenal con una belleza abrumadora: su agua es de color esmeralda, que brilla de forma especial en los días de sol, y sus acantilados son escarpados y llenos de vegetación. Es un territorio salvaje y virgen.
Difícil acceso
Precisamente por eso no es una playa apta para personas que buscan un fácil acceso y sentarse en un chiringuito de playa. El arenal está en una zona de difícil acceso. A ella se llega desde el pueblo de Castañeras, donde hay un parking habilitado para dejar el coche. El camino es algo empinado y discurre por una senda que se abre entre la vegetación. Un consejo: lleva calzado cómodo, tanto para llegar como para bañarte en el mar. No se recomienda en ningún caso llevar chanclas o sandalias.
El silencio es real
Su nombre no es casual. El silencio en esta playa es real. Al estar algo alejada y no contar con servicios turísticos masificados, se respira un silencio absoluto que invita a la contemplación. Es ideal para quienes buscan paz y conexión con la naturaleza.
Sin chiringuito ni salvamento
Esta playa no cuenta con ningún tipo de equipamiento y no tiene, por tanto, servicio de socorristas. Precisamente por eso y por su difícil acceso, no es una playa concurrida. En marea baja se conecta con otra zona conocida como El Riego, un paraje que se ubica a continuación de esta playa y que, ya en Novellana, se conoce como La Caladoira.
Peñas y rocas marinas
Llaman poderosamente la atención todas las peñas y rocas marinas que, como esculturas trabajadas por el oleaje y el viento, conforman el paisaje de esta preciosa playa. Desde La Cogolla, Las Botas, Prieto y l´Óleo, en el propio acantilado, como algunas que están en la mar como El Candanón, Gueyo-Culu, Las Gamallas, La Maserona, La Sarna y La Sarnina, por citar algunas que, sobre todo en atardeceres de sol, invitan a fotografiarlas una y otra vez.
Hasta para ChatGPT es la playa más bonita de Asturias. "Prepárate para disfrutar de una joya natural que te hará entender por qué Asturias es el Paraíso Natural", asegura la IA.
- Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
- Una conocida quesería, primera víctima asturiana de las amenazas de Trump al comercio: 'Nos están hundiendo, es desesperante
- Contratación 'histórica' y nuevas mejoras laborales en Alimerka: la cadena asturiana de supermercados incorporará a más de 500 profesionales
- Luz verde del Gobierno a una obra clave que evitará atascos en Asturias
- La desesperación de una ovetense atrapada en el aeropuerto de Doha con misiles sobrevolando: 'La respuesta de la embajada nos dejó peor de lo que estábamos
- Caen el narco que inspiró al 'Malamadre', de 'Celda 211', y 'Toni el Portugués', de la 'operación Angliru', en un operativo entre Asturias y León