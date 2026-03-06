Ni Italia, ni Grecia: la playa más espectacular está en Asturias y no todo el mundo puede acceder

Por sus espectaculares acantilados, por su entorno verde y por sus aguas cristalinas, de color verde esmeralda, bien parece Italia, Grecia o Tailandia. Pero no, es Asturias. Una de las playas más salvajes e impresionantes de la región se encuentra en el occidente asturiano y no el concurrido concejo de Llanes, famoso por su maravillosa costa.

Se trata de la playa del Silencio o Gavieiru, nombre original que defienden usar los vecinos de Castañeras y Novellana, ubicada en Cudillero. Es un arenal con una belleza abrumadora: su agua es de color esmeralda, que brilla de forma especial en los días de sol, y sus acantilados son escarpados y llenos de vegetación. Es un territorio salvaje y virgen.

Difícil acceso

Precisamente por eso no es una playa apta para personas que buscan un fácil acceso y sentarse en un chiringuito de playa. El arenal está en una zona de difícil acceso. A ella se llega desde el pueblo de Castañeras, donde hay un parking habilitado para dejar el coche. El camino es algo empinado y discurre por una senda que se abre entre la vegetación. Un consejo: lleva calzado cómodo, tanto para llegar como para bañarte en el mar. No se recomienda en ningún caso llevar chanclas o sandalias.

El silencio es real

Su nombre no es casual. El silencio en esta playa es real. Al estar algo alejada y no contar con servicios turísticos masificados, se respira un silencio absoluto que invita a la contemplación. Es ideal para quienes buscan paz y conexión con la naturaleza.

Playa del Silencio de Cudillero / LNE

Sin chiringuito ni salvamento

Esta playa no cuenta con ningún tipo de equipamiento y no tiene, por tanto, servicio de socorristas. Precisamente por eso y por su difícil acceso, no es una playa concurrida. En marea baja se conecta con otra zona conocida como El Riego, un paraje que se ubica a continuación de esta playa y que, ya en Novellana, se conoce como La Caladoira.

Peñas y rocas marinas

Llaman poderosamente la atención todas las peñas y rocas marinas que, como esculturas trabajadas por el oleaje y el viento, conforman el paisaje de esta preciosa playa. Desde La Cogolla, Las Botas, Prieto y l´Óleo, en el propio acantilado, como algunas que están en la mar como El Candanón, Gueyo-Culu, Las Gamallas, La Maserona, La Sarna y La Sarnina, por citar algunas que, sobre todo en atardeceres de sol, invitan a fotografiarlas una y otra vez.

