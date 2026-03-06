Japón, Corea y el sur de China: a estos lejanos lugares se irá a Asturias de promoción turística con vascos, gallegos y cántabros

Asturias ha acogido hoy la primera reunión operativa de 2026 de la marca turística España Verde, en la que las cuatro comunidades que la integran —Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco— han acordado reforzar su estrategia de promoción internacional con nuevas acciones dirigidas a mercados de larga distancia, especialmente en América y el Extremo Oriente.

El encuentro, celebrado en Gijón, ha servido para coordinar el plan de acciones de este año, que combina el refuerzo de la presencia en los principales mercados europeos con la apertura a destinos emergentes para el turismo internacional. La reunión ha estado presidida por la viceconsejera de Turismo del Principado, Lara Martínez, después de que Asturias asumiera en FITUR la presidencia rotatoria de la marca.

“España Verde es una alianza consolidada que nos permite promocionar conjuntamente un modelo turístico basado en la naturaleza, la sostenibilidad y la autenticidad. Este año queremos dar un paso más y abrir nuevas oportunidades en mercados internacionales de gran potencial”, ha señalado Martínez tras el encuentro.

Objetivos

Entre las iniciativas previstas para este año figuran acciones promocionales en México, Japón, Corea del Sur o China, tanto en origen como en destino. Estas acciones incluirán encuentros con operadores turísticos, presentaciones profesionales y viajes de familiarización para dar a conocer la oferta turística del norte de España.

Estas actuaciones convivirán con otras dirigidas a mercados europeos prioritarios como Reino Unido, Portugal, Alemania o Francia, impulsadas además por un incremento presupuestario del 20% respecto a 2025. Durante la jornada de trabajo también se ha abordado la nueva estrategia digital de la marca, que incluye la evolución tecnológica de sus principales portales turísticos, así como el desarrollo de nuevos contenidos y campañas.

En la reunión han participado, además de la viceconsejera asturiana, el viceconsejero de Turismo y Comercio de Euskadi, Jakes Aguirrezabal; la directora de Turismo y Hostelería de Cantabria, María Saiz; el director de la Agencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles; y la subdirectora de Marketing Exterior de Turismo de Turespaña, Bárbara Couto.