Multado un vecino de Belmonte que amenazó a otro en la cola del pan con una pala de dientes: "Te voy a matar"

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Asturias ha confirmado la multa de 180 euros a la que fue condenado un belmontino por amenazar hasta en dos ocasiones a un vecino cuando estaba comprando el pan, a quien dijo, mientras portaba una pala de dientes: "Te voy a matar”. Tal y como relata la sentencia, lo sucedido tuvo lugar en presencia del panadero, en la localidad de El Ferredal, cerca de la mina de Boinás. La primera sentencia la dictó el Tribunal de Instancia, Sección Civil y Penal, Plaza 1ª de Grado.

Los magistrados señalan que las declaraciones del denunciante se mantuvieron “invariables” en todo momento, “sin ambigüedades ni contradicciones sustanciales”, por lo que “el recurrente no puede llevar a cabo una nueva interpretación de la prueba, contrapuesta a la realizada por el órgano jurisdiccional sentenciador”.

Los hechos se produjeron cuando la víctima iba a comprar el pan al panadero, que acababa de llegar a El Ferredal con su furgoneta. En la segunda ocasión, el ahora condenado llegó a empujar al panadero cuando se lanzaba contra la víctima. No obstante, la sangre no llegó al río.

El tribunal manifiesta que las expresiones proferidas son de “carácter amenazante”, pues se anuncia “la posibilidad de causar un mal, susceptibles de causar temor y que son reveladoras por sí mismas de un dolo específico de atemorizar a la víctima, privándole de su tranquilidad, máxime si se tiene presente que vinieron acompañadas con la exhibición de una pala de dientes”.

Y concluye que las limitaciones de movilidad que sufre el denunciado, pues tiene reconocida discapacidad y dice ayudarse de la pala para caminar, no impiden su condena.