Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Multado un vecino de Belmonte que amenazó a otro en la cola del pan con una pala de dientes: "Te voy a matar"

De lo hechos fue testigo el panadero, al que incluso el condenado, con una discapacidad, llegó a empujar cuando trataba de atemorizar a la víctima

Camino de acceso a El Ferredal.

Camino de acceso a El Ferredal. / Google Maps

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Asturias ha confirmado la multa de 180 euros a la que fue condenado un belmontino por amenazar hasta en dos ocasiones a un vecino cuando estaba comprando el pan, a quien dijo, mientras portaba una pala de dientes: "Te voy a matar”. Tal y como relata la sentencia, lo sucedido tuvo lugar en presencia del panadero, en la localidad de El Ferredal, cerca de la mina de Boinás. La primera sentencia la dictó el Tribunal de Instancia, Sección Civil y Penal, Plaza 1ª de Grado.

Los magistrados señalan que las declaraciones del denunciante se mantuvieron “invariables” en todo momento, “sin ambigüedades ni contradicciones sustanciales”, por lo que “el recurrente no puede llevar a cabo una nueva interpretación de la prueba, contrapuesta a la realizada por el órgano jurisdiccional sentenciador”.

Los hechos se produjeron cuando la víctima iba a comprar el pan al panadero, que acababa de llegar a El Ferredal con su furgoneta. En la segunda ocasión, el ahora condenado llegó a empujar al panadero cuando se lanzaba contra la víctima. No obstante, la sangre no llegó al río.

El tribunal manifiesta que las expresiones proferidas son de “carácter amenazante”, pues se anuncia “la posibilidad de causar un mal, susceptibles de causar temor y que son reveladoras por sí mismas de un dolo específico de atemorizar a la víctima, privándole de su tranquilidad, máxime si se tiene presente que vinieron acompañadas con la exhibición de una pala de dientes”.

Noticias relacionadas

Y concluye que las limitaciones de movilidad que sufre el denunciado, pues tiene reconocida discapacidad y dice ayudarse de la pala para caminar, no impiden su condena.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
  2. Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
  3. Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
  4. Una conocida quesería, primera víctima asturiana de las amenazas de Trump al comercio: 'Nos están hundiendo, es desesperante
  5. Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas
  6. Contratación 'histórica' y nuevas mejoras laborales en Alimerka: la cadena asturiana de supermercados incorporará a más de 500 profesionales
  7. Luz verde del Gobierno a una obra clave que evitará atascos en Asturias
  8. La desesperación de una ovetense atrapada en el aeropuerto de Doha con misiles sobrevolando: 'La respuesta de la embajada nos dejó peor de lo que estábamos

Multado un vecino de Belmonte que amenazó a otro en la cola del pan con una pala de dientes: "Te voy a matar"

Multado un vecino de Belmonte que amenazó a otro en la cola del pan con una pala de dientes: "Te voy a matar"

Cristina Fanjul, influencer gastronómica: "Para cocinar una auténtica fabada asturiana hay que pinchar los chorizos"

Cristina Fanjul, influencer gastronómica: "Para cocinar una auténtica fabada asturiana hay que pinchar los chorizos"

Una posible rotura de carril, ya subsanada, provoca un reguero de retrasos en varios trenes de Asturias

Una posible rotura de carril, ya subsanada, provoca un reguero de retrasos en varios trenes de Asturias

ArcelorMittal garantiza que no habrá despidos en Asturias con el traslado de servicios de apoyo a India

ArcelorMittal garantiza que no habrá despidos en Asturias con el traslado de servicios de apoyo a India

Cuenta atrás para conocer los galardonados con los Premios "Princesa de Asturias" de este año

Cuenta atrás para conocer los galardonados con los Premios "Princesa de Asturias" de este año

El llamamiento "a la acción" de la Junta con motivo del 8M: "Defender la igualdad es defender la democracia, la libertad y la justicia social"

El llamamiento "a la acción" de la Junta con motivo del 8M: "Defender la igualdad es defender la democracia, la libertad y la justicia social"

Japón, Corea y el sur de China: a estos lejanos lugares se irá a Asturias de promoción turística con vascos, gallegos y cántabros

Japón, Corea y el sur de China: a estos lejanos lugares se irá a Asturias de promoción turística con vascos, gallegos y cántabros

El "in crescendo" apoyo del Principado a los ayuntamientos: la nueva inyección al Fondo de Cooperación Local

El "in crescendo" apoyo del Principado a los ayuntamientos: la nueva inyección al Fondo de Cooperación Local
Tracking Pixel Contents