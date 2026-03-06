Todos (o casi todos) hacemos "vamping" y es malo para la salud: los consejos de "Lucía mi pediatra" para evitar usar el móvil antes de acostarse

Lucía Galán, más conocida como "Lucía mi pediatra" reflexionó recientemente en RTVE sobre la higiene del sueño. Según la doctora asturiana, el tiempo nocturno tiene una importancia mayor de la que le damos, ya que dormir pocas horas puede tener efectos negativos tanto en nuestro bienestar físico como en el mental. En la infancia y en la adolescencia, el déficit crónico de sueño puede causar problemas de concentración, de memoria y de regulación emocional, lo que contribuye a que los niños y adolescentes sean más irritables. Las personas que no duermen lo suficiente corren además un mayor riesgo de padecer ansiedad y depresión.

En cambio, el sueño profundo funciona como un superpoder: nos ayuda a agregar la hormona de crecimiento, a establecer conexiones neuronales y a afianzar lo que hemos aprendido durante el día. Regula también los niveles de las hormonas grelina y leptina, que afectan nuestras sensaciones de apetito y de saciedad, con lo cual la falta de sueño puede traer apetencia por dulces y alimentos ultraprocesados y aumentar la probabilidad de sobrepeso y obesidad.

Dormir poco, ¿es inevitable?

Por lo general, la pediatra habla sobre los peligros de dormir poco. Las ojeras siguen de moda, el café y los energéticos son bienvenidos todas las mañana y, mientras en Francia y en Italia se ponen los pijamas, en España todavía están cenando.

Familias con niños

Cuando Lucía Galán sugirió que, a partir de las 18-19 horas, las familias con niños deberían empezar a relajarse y a desconectarse con actividades tranquilas como el baño y la lectura, los espectadores se quedaron perplejos, preguntándose: “Pero ¿¿¿quién está en casa a esa hora???” y diciendo que a las siete de la tarde ni siquiera han salido del trabajo. La doctora ha aconsejado además evitar los juegos activos que pueden elevar el cortisol, lo que causó protestas de parte de las madres y los padres.

Los usuarios con hijos recordaron que, al reunirse después de un día largo de trabajo y estudio, los niños siempre van a querer jugar juntos y liberar la energía. Queda claro: para poder aplicar las recomendaciones de la pediatra, uno tiene que reconstruir toda su vida o, quizás, la vida laboral y social de todo el país.

La lectura, "el mejor inductor del sueño"

Sin embargo, no todos los consejos de Galán resultan poco realistas, incluso para la sociedad española. La doctora proporcionó una lista de "tips" que se pueden seguir con un esfuerzo mínimo: poner las tenues luces amarillas en lugar de las blancas, bajar las persianas por la tarde, reunirse con familia en una cena relajada o abrir un libro interesante, ya que “la lectura es el mejor inductor del sueño”. Pero la recomendación más importante y que, sin duda, queda la más difícil para obedecer, es evitar las pantallas dos horas antes de dormir.

"Vamping", el peor enemigo del sueño

La incidencia de luz azul en los ojos no solo causa sequedad y dolor ocular, sino también puede afectar al ciclo del sueño, alterando la producción de melatonina en el organismo. Eso también lo sabe cualquiera: todos hemos caído en la trampa de scrollear durante horas por TikTok o Instagram (o ambos, saltando de una plataforma a otra en una búsqueda desesperada de novedad y dopamina a corto plazo).

Cuando el uso de los dispositivos electrónicos traspasa sus límites y se convierte en una actividad antes o, incluso, en lugar de dormir, se trata del "vamping". Este fenómeno tecnológico toma su nombre de la mezcla de las palabras en inglés “vampire” (vampiro, activo por la noche) y “texting” (enviar mensajes) y es particularmente presente entre los adolescentes.

Las víctimas del "vampin"’ pasan desde el crepúsculo hasta el amanecer “poseídos” por los pequeños demonios rectangulares y sufren del insomnio, dolores de cabeza, bajo rendimiento, fatiga y estrés. La adicción a las pantallas es un ave rapaz que va devorando su presa larga y dolorosamente. Pero ¿cómo y por qué la captura? En realidad, las noches del "scrolling" infinito no son nada placenteras, o por lo menos, no lo parecen al día siguiente. Entonces, ¿cuál es el motivo de este autosabotaje tan cruel y ubicuo?

Procrastinación a la hora de acostarse

Una de las razones más extrañas por las que tantos jóvenes son víctimas del insomnio tecnológico es nuestra sed de venganza. Esto no es broma ni exageración: en los años 2010, en la plataforma online china Weibo, se originó el término “procrastinación de venganza a la hora de acostarse”. Según varios estudios, muchas personas usan sus dispositivos excesivamente en las horas nocturnas porque sienten que no tienen suficiente tiempo libre durante el día.

Como resultado, intentan recompensar y “alargar” las horas de ocio reduciendo las de sueño. En muchos casos, la falta de tiempo que puedan dedicar a sus actividades favoritas está causada por la sobrecarga académica, laboral o doméstica: no es una casualidad que los grupos más probables a experimentar la procrastinación a la hora de acostarse sean estudiantes y mujeres.

Vampiros en la noche, zombis por el día

Y aquí volvemos a cero: las 24 horas del día resultan demasiado cortas para combinar la vida, así que el "vamping" se convierte en un mecanismo de adaptación. Por supuesto, hay muchos adolescentes que lo padecen más bien por la adicción a las redes sociales: con la salida del sol, estos dejan de ser vampiros y se transforman en unos zombis, pasando el día sin apartar la vista de la pantalla ni para lavarse la cara. Pero esta dependencia tiene el mismo motivo que la procrastinación de venganza a la que se enfrentan las amas de casa abrumadas y los estudiantes agotados: el déficit universal de experiencias emocionantes y agradables en la vida real diurna.

Recuperar el sueño y la vida

Dejar de usar los móviles dos horas antes de dormir va a sonar difícil. Porque lo es, si planteas así la regla. Tendrá el mismo efecto como si le dijeras a una persona: “No pienses en cómo respiras”. Ahora todos pensamos en ello, perdón... Pero si decimos: “Piensa en lo precioso que se ve la luna”, ya se nos pone un poco más fácil la cosa. La clave del cuidado personal no está en prohibirse los vicios, sino en sustituirlos por unos mecanismos más sanos. Buscar una alternativa a los 'reels" que nos pueda satisfacer a pesar del cansancio y el aburrimiento, ya sean las caminatas, los diarios o el parchís; tratar de dedicarnos un poco de tiempo a nosotros mimos durante el día y compensar la libertad perdida con lectura y música tranquila; rodearnos de personas que nos hacen sentir feliz.

La verdad es que, para mejorar la calidad del sueño, realmente tocará cambiar un poco la vida. No nos queda otra, solo hay que saber por dónde empezar.