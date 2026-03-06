Una posible rotura de carril, ya subsanada, provoca un reguero de retrasos en varios trenes de Asturias

Una posible rotura de carril en la línea ferroviaria convencional de Asturias, a la altura de la estación de Lugo de Llanera, provocó en la mañana de este viernes retrasos en varios servicios ferroviarios que circulan por la región.

La incidencia, que obligó a limitar la circulación durante varias horas por la vía afectada, ya ha sido subsanada y el tráfico ferroviario ha recuperado la normalidad.

Según distintas fuentes ferroviarias, el problema fue detectado en torno a las cinco de la madrugada durante las labores de supervisión de la infraestructura. A esa hora no circulaba ningún tren comercial, por lo que la incidencia no afectó directamente a convoyes en servicio en ese momento.

No obstante, los trabajos para reparar la avería y las restricciones posteriores en la circulación acabaron repercutiendo en algunos trenes programados a primera hora de la mañana.

Desde Adif, empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes y responsable del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, no confirman por ahora que se tratase de una rotura de carril. El gestor ferroviario señala que se produjo una “avería en el carril” y que se está analizando su origen. Recalcan, en cualquier caso, que el problema ya ha sido subsanado.

La incidencia se localizó en la vía 2, la que canaliza los trenes desde Gijón en dirección a Oviedo. Tras detectarse el problema, Adif optó por cortar la circulación por esa vía por motivos de seguridad, de modo que durante varias horas solo quedó operativa la vía 1, utilizada habitualmente para el sentido contrario.

Esta situación obligó a reorganizar el tráfico ferroviario y a establecer limitaciones de velocidad en el tramo afectado, lo que terminó generando un cuello de botella y retrasos acumulados en distintos servicios.

La posible rotura se produjo en las inmediaciones de los túneles de Villabona, un punto especialmente sensible de la red ferroviaria asturiana. Se trata de uno de los tramos con mayor concentración de tráfico, ya que por él coinciden diferentes tipos de trenes y servicios.

Por esta línea convencional circulan los trenes de alta velocidad que conectan Asturias con la Meseta —unos doce al día—, además de los convoyes de mercancías, que pueden superar las 1.400 toneladas de peso, y también los servicios de cercanías y media distancia que enlazan Oviedo, Gijón y Avilés, los trayectos con mayor volumen de viajeros de toda la red regional.

Los trabajos de reparación se prolongaron durante buena parte de la mañana y quedaron completados alrededor del mediodía, momento en el que se restableció la circulación habitual por ambas vías y se levantaron las restricciones existentes.

UGT reclama a Adif que el mantenimiento recaiga en el personal propio

Tras conocerse la incidencia, UGT Asturias volvió a reclamar cambios en el modelo de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. El sindicato defiende que estos trabajos vuelvan a realizarse directamente por personal de Adif y no mediante empresas externalizadas, como ocurre actualmente.

“Tenemos pocos medios para hacer frente a estas reparaciones. Necesitamos que Adif internalice estas cargas de trabajo”, señaló Francisco Barros, responsable ferroviario de UGT en Asturias.

Barros también quiso llamar a la calma ante este episodio y subrayó que no hubo ningún riesgo para los viajeros. “En cuanto se detectó la posible rotura de carril se subsanó y no tuvo ninguna incidencia en la seguridad. Una rotura de carril no es algo extraño; puede ocurrir en cualquier infraestructura ferroviaria. Lo importante es detectarla a tiempo y actuar con rapidez”, concluyó.