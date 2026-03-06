El presupuesto de 2025 se le "empapiza" de nuevo al Principado: cierra a la cola de las comunidades en ejecución de sus inversiones previstas

El Principado terminó el año 2025 como una de las comunidades españolas con peores datos de ejecución presupuestaria en los capítulos inversores, una situación que lleva años produciéndose y que ha motivado de manera reiterada preocupación en el Ejecutivo. Gráficamente, el presupuesto se le «empapiza» a la administración asturiana desde hace tiempo, coincidiendo con la expansión de las cuentas, que marcan récord ejercicio a ejercicio en cuantía. La comparación con el ritmo inversor de épocas anteriores lo corrobora.

Hace dos años, ya el propio presidente Adrián Barbón afirmó que mejorar esas cifras era un objetivo de mandato. El Partido Popular aprovechó ayer, momento en que se conocieron los datos de ejecución a diciembre de 2025, para lanzar una dura crítica al Ejecutivo. El presidente del PP, Álvaro Queipo, habló de «descalabro absoluto», dibujó un gobierno «a la deriva» y calificó de «patraña» los presupuestos con el argumento de que terminan en papel mojado.

Queipo afirmó, con los datos del Principado, que la ejecución en los capítulos de inversión se quedó en 2025 en el 56,6%, un dato que calificó como «el peor en 20 años». Se refería al estado de «obligado contable»; es decir aquellas inversiones ya terminadas solo pendientes de pago. Afirmó que el Principado ha dejado de invertir 1.300 millones en la legislatura y comparó el ritmo de ejecución de Barbón con el de sus antecesores socialistas Vicente Álvarez Areces y Javier Fernández. «Si se comparan sus porcentajes con los de hoy, no hay color», remachó.

Dos lecturas del dato, por los fondos MRR.

La respuesta del Principado fue matizar los datos. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, aseguró que el porcentaje de ejecución en realidad ascendía al 69% si se excluía la cantidad presupuestada para los fondos MRR, cuyo margen para gastarlos se extiende más del año.

Además, aseguró que en el ejercicio de 2025, el Gobierno regional incrementó dos puntos la ejecución de las inversiones respecto al año anterior.

La respuesta también incluyó críticas al Ayuntamiento de Oviedo, gobernado por los populares, para evidenciar que el bajo ritmo no es mal solo del Principado: «Si Queipo considera un descalabro absoluto el 56,6%, ¿cómo calificará el 29,8% del Ayuntamiento de Oviedo?», se preguntó, con críticas a la «falta de rigor» del dirigente popular por su evaluación.

Al margen del rifirrafe, los datos oficiales publicados por el Principado poco margen dejan a lanzar las campanas al vuelo. Y menos en la comparativa con otras comunidades autónomas. El Ministerio de Hacienda recoge mes a mes el estado de ejecución presupuestaria de los territorios. Aunque aún no ha publicado el dato final de diciembre, en el mes de noviembre ya se comprobaba que Asturias iba a la cola. Era la última en el cómputo de los dos capítulos inversores (inversiones reales y transferencias), con el vano alivio de ser la segunda peor, tras Extremadura, en lo referido a las inversiones reales.

Críticas por áreas.

Más allá de la pelea de cifras, Álvaro Queipo aprovechó para echar sal en algunas de las heridas de la gestión del Principado. Queipo desglosó datos por consejerías y entes para reforzar su crítica. Sobre la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, dirigida por Ovidio Zapico (IU), señaló una ejecución del 33% en 2025. «En una comunidad autónoma donde la vivienda es el principal problema, la consejería encargada de poner solución deja sin ejecutar el 70% de su presupuesto», dijo, y lo cuantificó en «prácticamente 100 millones de euros» sin gastar.

Se trata además de una consejería que ya en anteriores ejercicios quedó penalizada en ejecución. Guillermo Peláez lo atribuyó a la gran dependencia de los fondos MRR de las políticas de vivienda, pero se trata de una consejería que año a año incrementa su presupuesto y termina a la cola en el cumplimiento de sus previsiones inversoras.

En Derechos Sociales y Bienestar, en la picota por el atasco en tramitar las valoraciones de la dependencia, cifró la ejecución en el 47%, con «más de 23 millones sin ejecutar», y concluyó: «El escudo social de este gobierno está roto. Es una vergüenza». El ataque más duro lo reservó para el ERA, el organismo encargado de residencias de mayores. Afirmó que su ejecución inversora fue del 6%, lo que, en sus palabras, equivale a que «el 94% no se ejecuta». «¿Quién va a dimitir por esto?», se preguntó.

También añadió partidas concretas: en vivienda pública, aseguró que en la Dirección General de Vivienda la inversión para construcción dejó sin ejecutar el 95% y que en promoción de vivienda «el 100% está sin ejecutar». También sostuvo que las ayudas para el acceso a la vivienda quedaron al 50%. En el ERA, habló de un 98% sin invertir en construcciones y de un 84% sin ejecutar en mobiliario, lo que resumió como «una parálisis absoluta».

En Educación, recordó que «hay 390 centros de educación pública en Asturias» sobre los que «no se sabe en qué situación están» en materia de seguridad, y afirmó que el 90% de lo destinado a mobiliario «está sin ejecutar» y que en construcción «el 70%» de las obras para centros públicos también está fuera del obligado contable. «Presumen de presupuestos récord, pero aquí lo único que bate récord es la incapacidad para convertir esos presupuestos en soluciones», ironizó.

Tono preelectoral.

El presidente popular reforzó su ofensiva con un mensaje de claro tono preelectoral, al asegurar que afronta estas cifras «con la preocupación» de quien «con toda probabilidad» tendrá que asumir el Gobierno en 2027 y «poner solución» a lo que definió como «un descalabro absoluto». El líder del PP asturiano prometió «reestructurar» la administración autonómica en cuanto llegue al Ejecutivo para «acelerar» la gestión y convertir los presupuestos «en resultados», con «más plazos, más gestión y menos excusas», al tiempo que exigió a Barbón explicaciones por la baja ejecución y advirtió de que «Asturias no se puede permitir» seguir «a este ritmo» ni «una administración que funcione» con la inversión «paralizada».

Queipo cerró su intervención pidiendo que sea Barbón quien responda. Hace tres años, cuando trascendió la baja ejecución del Gobierno central en algunos ministerios, como Transportes, el presidente asturiano exigió explicaciones y realizó una ronda ministerial reclamando cumplimientos. Cuando trascendieron las malas cifras de su propio Gobierno, afirmó que mejorarlas era un objetivo de legislatura. En este año, el dato ha mejorado, pero aún sigue siendo de los peores del conjunto de las autonomías.