El Principado cierra un foro dedicado al intercambio de fotos de mujeres de contenido sexual sin consentimiento y la Policía ya lo investiga: "si sabéis chicas fáciles de Asturias decirme que se me da bien sacarles contenido"

Uno de los canales del chat se titulaba "Alubias patria querida" y la lista de mensajes incluía peticiones como "fotos de avilesinas", "alguien que grabe en Asturias", "decirme chicas fáciles de asturias y puedo intentar sacarles contenido q se me da bien", "nudes de zorras en Avilés", aparte de peticiones más genéricas relacionadas con prácticas sexuales vinculadas a material gráfico de contenido sexual de mujeres obtenido sin su consentimiento. Era, como resumía una publicación en redes que alertaba de esta página, "un chat sobre Asturias donde se trata a las mujeres como un mero objeto sexual, compatiendo contenido íntimo sin consentimiento y donde se anima a engañar a chicas para conseguirlo, se intercambian fotos de exparejas, amigas...". La Dirección General de Igualdad del Principado de Asturias avisó este viernes a última hora que ayer detectó la existencia de este foro y que hoy ha logrado cerrar la página, además de poner en marcha un nuevo canal para recibir este tipo de denuncias y atajar estos espacios de forma más rápida.

El canal para esta "violencia digital" se llamará Conectadas sin Miedo, y cuenta con una dirección de correo electrónico: conectadasinmiedo@asturias.org y un teléfono para llamadas, mensajes y whatsapps 677985985 donde se podrán presentar denuncias, pedir asesoramiento psicológico que será proporcionado por el Centro de Crisis para la Atención de Víctimas de Agresiones Sexuales, según informa del gobierno regional.

La Policía Nacional de Oviedo investiga los hechos a raíz de la denuncia de una de las mujeres cuya imagen se utilizó en el foro. La sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo tiene abiertas diligencias por un presunto delito contra la libertad sexual y contra la intimidad.

La Dirección General de Igualdad tuvo conocimiento de la presunta comisión de un delito contra la intimidad y el derecho a la propia imagen ayer por la tarde. Ese mismo día, se activaron los mecanismos previstos en el Protocolo Interdepartamental para mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia de género en Asturias, informando de la situación a Delegación del Gobierno. El mismo 5 de marzo, explica el Principado, la Delegada de Protección de Datos de Presidencia formalizó una denuncia ante la Subdirección General de Inspección de Datos de la Agencia Españo la de Protección de Datos.

"La denuncia", explica Igualdad, "se presentó para poner en conocimiento de la autoridad competente los hechos de los que se tenía constancia en ese momento y permitir su análisis e investigación". "Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, el Gobierno de Asturias, a través de la vicepresidenta, Gimena Llamedo y su equipo, actuó de manera inmediata, activando los canales de coordinación previstos y trasladando la información a los órganos competentes", añaden, concretando que la página donde se alojaba este foro ya ha sido cerrada.

Aunque los mensajes eran generales sobre Asturias, muchos de ellos se referían de forma concreta a Avilés. "Busco a alguien de Avilés para halbar de tías que nos follasemos, morbosear e incluso pasar alguna foto", escribía uno de los usuarios de este chat. Otros mensajes se referían a otras zonas de la región como Gijón, Oviedo o Pola de Siero. Los comentarios estaban clasificados por concejos e incluían todo tipo de material: fotos modificadas con IA, "OnlyFans", Instagram, fotos robadas en un "descuido", masturbación sobre fotos de ex o familiares...