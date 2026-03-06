Los profesores de asturiano, en pie de guerra: levantan su encierro con condiciones al Gobierno del Principado

Los profesores de asturiano y gallego-asturiano han pedido al Gobierno del Principado que "se comprometa" con la negociación de las especialidades docentes, tras concluir a las 7:00 horas de este viernes el encierro que una veintena de maestros mantenían en el Colegio Público de Cabueñes (Gijón).

A través de un comunicado, la Asociación de Docentes de Asturiano y Eonaviego/Gallego-asturiano (ADAE) ha recordado que en torno a veinte profesores se encerraron durante la noche del jueves al viernes en el gimnasio del centro educativo gijonés, en un acto de protesta en el que también participaron representantes sindicales de CCOO.

ADAE ha explicado que esta acción forma parte de un proceso creciente de movilización con el que el colectivo docente pretende que las administraciones implicadas traten esta cuestión "con la urgencia que la situación requiere".

Desde la asociación han recordado que el Gobierno asturiano se comprometió, en el marco del Pacto Asturias Educa, a solicitar al Gobierno estatal la modificación de los reales decretos que regulan las especialidades docentes y a pedir una reunión con el Ministerio de Educación para tratar esta cuestión.

Reunión ministerial

Han señalado que algunos sindicatos, como CCOO o la federación de sindicatos STEs (de la que forma parte SUATEA), ya se reunieron con la nueva ministra de Educación, Milagros Tolón, y tuvieron oportunidad de tratar esta cuestión.

Por el contrario, han denunciado que desde el Gobierno asturiano todavía no se solicitó formalmente esa reunión, a pesar del compromiso en este sentido anunciado por la consejera de Educación, Eva Ledo.

ADAE ha asegurado que tampoco tiene constancia de ninguna solicitud formal de esa modificación, si bien ha señalado que esta misma semana el Principado "volvió a formalizar una petición al Gobierno estatal en relación con el peaje del Huerna".

La asociación ha pedido que el Ejecutivo autonómico "defienda esta cuestión con determinación ante el Ministerio, como lo hacen con otras cuestiones", y que no se "conforme con la negativa", ya que está motivada por la "falta de voluntad política por parte del Ministerio", que es quien tiene la "decisión final".

En este sentido, la entidad ha concluido afirmando que no se puede "seguir abusando de la temporalidad".