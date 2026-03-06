Rescatan a dos montañeros portugueses que se perdieron en medio de una tormenta de nieve en los Picos de Europa y pasaron la noche en una tienda de campaña a 2 bajo cero
Los jóvenes salieron de Posada de Valdeón (León) y se desorientaron en Vegarredonda
Miembros del Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias rescataron ilesos a dos montañeros portugueses que se desorientaron cuando hacían una ruta por el macizo occidental de Picos de Europa, debido a una tormenta de nieve. Tras pasar la noche en una tienda de campaña, llamaron en la mañana de este viernes al 112 Asturias en petición de ayuda, a las 10.32 horas.
El equipo de rescate pudo hablar con los afectados, que necesitaban ayuda para salir del lugar. Les indicaron cómo llegar hasta el refugio de Vegarredonda para que les esperasen allí. Los rescatadores acudieron, por tierra, y localizaron a los dos jóvenes.
Los montañeros habían salido de Posada de Valdeón y estaban haciendo un recorrido por los Picos de Europa. Cuando estaban cerca de Vegarredonda, la nieve los desorientó e impidió continuar. Los rescatadores llegaron hasta ellos y los sacaron del lugar.
Desde el 112 se informó a la Guardia Civil, el 112 Cantabria, el 112 de Castilla y León y el SAMU.
Suscríbete para seguir leyendo
- Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas
- Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
- Una conocida quesería, primera víctima asturiana de las amenazas de Trump al comercio: 'Nos están hundiendo, es desesperante
- Contratación 'histórica' y nuevas mejoras laborales en Alimerka: la cadena asturiana de supermercados incorporará a más de 500 profesionales
- Luz verde del Gobierno a una obra clave que evitará atascos en Asturias
- La desesperación de una ovetense atrapada en el aeropuerto de Doha con misiles sobrevolando: 'La respuesta de la embajada nos dejó peor de lo que estábamos