Rescatan a dos montañeros portugueses que se perdieron en medio de una tormenta de nieve en los Picos de Europa y pasaron la noche en una tienda de campaña a 2 bajo cero

Miembros del Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias rescataron ilesos a dos montañeros portugueses que se desorientaron cuando hacían una ruta por el macizo occidental de Picos de Europa, debido a una tormenta de nieve. Tras pasar la noche en una tienda de campaña, llamaron en la mañana de este viernes al 112 Asturias en petición de ayuda, a las 10.32 horas.

El equipo de rescate pudo hablar con los afectados, que necesitaban ayuda para salir del lugar. Les indicaron cómo llegar hasta el refugio de Vegarredonda para que les esperasen allí. Los rescatadores acudieron, por tierra, y localizaron a los dos jóvenes.

Los montañeros habían salido de Posada de Valdeón y estaban haciendo un recorrido por los Picos de Europa. Cuando estaban cerca de Vegarredonda, la nieve los desorientó e impidió continuar. Los rescatadores llegaron hasta ellos y los sacaron del lugar.

Desde el 112 se informó a la Guardia Civil, el 112 Cantabria, el 112 de Castilla y León y el SAMU.