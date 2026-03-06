La tecnológica asturiana Lessthan3 prepara su salida a Bolsa (y ya van cuatro)
La empresa ovetense está en el Entorno Pre Mercado, fase preparatoria para la cotización
La consultora tecnológica Lessthan3, establecida en Oviedo, prepara su salida a Bolsa. Se sumará, por tanto, a otras tres empresas asturianas del sector que ya cotizan en el parqué: Izertis, Seresco y Treelogic.
Fundada en 2023 e integrada por una veintena de trabajadores, Lessthan3 está especializada en soluciones tecnológicas de ciberseguridad, inteligencia artificial, almacenamiento en la nube y procesamiento de datos, entre otros ámbitos. Su principal proyecto consiste en una plataforma propia que monitoriza e interpreta el funcionamiento de las infraestructuras tecnológicas de sus clientes.
Según informaron desde la empresa, esta ya se encuentra oficialmente en el Entorno Pre Mercado (EpM) de Bolsas y Mercados Españoles (BME). Se trata de un programa de formación para que las pequeñas y medianas empresas (pymes) con potencial de crecimiento cumplan con todos los requisitos, contactos y preparación financiera necesarios para empezar a cotizar.
La compañía, que ha participado esta semana en el Mobile World Congress de Barcelona, ha registrado un rápido crecimiento desde su fundación. Por ejemplo, en 2024 figuró en la clasificación "Spain Up Nation", elaborada por el Ministerio de Industria, como una de las compañías emergentes tecnológicas con mayor impacto.
"La entrada al EpM permitirá a la empresa prepararse estratégicamente para futuras rondas de financiación y consolidar su crecimiento sostenible en los mercados internacionales. En ese sentido, la 'start-up' ya tiene presencia comercial fuera de España gracias a sus acuerdos asociativos", indicaron desde la compañía.
Suscríbete para seguir leyendo
- Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
- Una conocida quesería, primera víctima asturiana de las amenazas de Trump al comercio: 'Nos están hundiendo, es desesperante
- Contratación 'histórica' y nuevas mejoras laborales en Alimerka: la cadena asturiana de supermercados incorporará a más de 500 profesionales
- Luz verde del Gobierno a una obra clave que evitará atascos en Asturias
- La desesperación de una ovetense atrapada en el aeropuerto de Doha con misiles sobrevolando: 'La respuesta de la embajada nos dejó peor de lo que estábamos
- La odisea del panadero que todos los días cruza un argayo a pie para que un pueblo asturiano tenga pan (y un vecino le ayuda al otro lado)