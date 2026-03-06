La tecnológica asturiana Lessthan3 prepara su salida a Bolsa (y ya van cuatro)

La consultora tecnológica Lessthan3, establecida en Oviedo, prepara su salida a Bolsa. Se sumará, por tanto, a otras tres empresas asturianas del sector que ya cotizan en el parqué: Izertis, Seresco y Treelogic.

Fundada en 2023 e integrada por una veintena de trabajadores, Lessthan3 está especializada en soluciones tecnológicas de ciberseguridad, inteligencia artificial, almacenamiento en la nube y procesamiento de datos, entre otros ámbitos. Su principal proyecto consiste en una plataforma propia que monitoriza e interpreta el funcionamiento de las infraestructuras tecnológicas de sus clientes.

Según informaron desde la empresa, esta ya se encuentra oficialmente en el Entorno Pre Mercado (EpM) de Bolsas y Mercados Españoles (BME). Se trata de un programa de formación para que las pequeñas y medianas empresas (pymes) con potencial de crecimiento cumplan con todos los requisitos, contactos y preparación financiera necesarios para empezar a cotizar.

La compañía, que ha participado esta semana en el Mobile World Congress de Barcelona, ha registrado un rápido crecimiento desde su fundación. Por ejemplo, en 2024 figuró en la clasificación "Spain Up Nation", elaborada por el Ministerio de Industria, como una de las compañías emergentes tecnológicas con mayor impacto.

"La entrada al EpM permitirá a la empresa prepararse estratégicamente para futuras rondas de financiación y consolidar su crecimiento sostenible en los mercados internacionales. En ese sentido, la 'start-up' ya tiene presencia comercial fuera de España gracias a sus acuerdos asociativos", indicaron desde la compañía.