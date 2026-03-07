Agenda: qué hacer en Asturias hoy sábado 7 de marzo de 2026

Oviedo

Menéndez Salmón presenta su nueva obra

La librería Matadero Uno (Plaza de Riego, 1) programa doble cita literaria. A las 12.30 horas, Ricardo Menéndez Salmón presentará «Arca» (Seix Barral), acompañado por Alejandro Basteiro, en un encuentro matinal con los lectores. Ya por la tarde, a las 19.00 horas, será el turno de Carolina Sarmiento, que dará a conocer «Las fronteras» (Siruela) junto a Natalia González.

¡Ay Dios!

El Teatro Filarmónica acoge a las 20.00 horas, el espectáculo «¡Ay Dios!», la nueva propuesta de humor de Óscar Terol. En esta función, el cómico plantea una experiencia que va más allá del monólogo tradicional y en la que, desde el humor y la sátira, aborda la crisis de valores de la sociedad actual encarnando a una divinidad que se comunica con el público. Las entradas tienen un precio único de 18 euros.

Jornadas de Piano

El Auditorio Príncipe Felipe acoge a las 19.00 horas, el recital del pianista Jan Lisiecki dentro del Ciclo de Conciertos y Jornadas de Piano (JP). La actuación forma parte de la programación cultural de Oviedo y se celebrará en la sala de cámara (C. A.), en una nueva cita con el piano como gran protagonista.

Misa cantada

La Basílica de San Juan el Real de Oviedo acogerá a las 20.00 horas una misa cantada seguida de un concierto. La celebración comenzará con la misa cantada a cargo del Coro del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo y continuará a las 20.30 horas con un concierto del Orfeón Calagurritano Pedro Gutiérrez junto al Coro del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. El acto está organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, con la colaboración de la parroquia de San Juan el Real.

Como en casa

La Biblioteca Lorenzo Rodríguez Castellano, en el barrio de La Granja, acogerá los días 7 y 8 de marzo la actividad “Como en casa” con María Moliner, una propuesta gratuita que combina narración oral y teatro en torno a la figura de la célebre lexicógrafa. El sábado 7 habrá sesión familiar a las 12.30 horas, dirigida a niños a partir de 6 años acompañados de un máximo de dos adultos, y una representación teatral para público adulto a las 18.00 horas. El domingo 8 se repetirá la sesión familiar a las 12.30 horas. Es necesaria inscripción previa.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Corto Gijón

El festival Corto Gijón finaliza hoy. En el Paraninfo de la Laboral, a las 18.00 horas, habrá proyecciones de la «Sección Asturias 2». A las 19.30 horas habrá de la «Sección Asturias 3 + Palmarés».

Gijón Arena

El concierto del cantante Enol, enmarcado en su gira «Tutto passa», tendrá lugar esta tarde en el Gijón Arena, en la plaza de toros de El Bibio. Las puertas se abrirán a las 20.00 horas.

Teatro de la Laboral

El actor madrileño «Wilbur» ofrecerá esta tarde, de 18.00 a 19.15 horas, en el teatro de la Laboral, su espectáculo «Fuego salvaje». Además, a las 21.30 horas arrancará el show «La ruina», de Ignasi Taltavull y Tomàs Fuentes.

Pregón Infantil de Semana Santa

La Colegiata de San Juan Bautista acogerá a las 18.15 horas el pregón infantil y juvenil de la Semana Santa. Después se descubrirá el cartel de la Semana Santa y se inaugurará la exposición «La Vera Cruz en el mundo».

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas se podrá ver «¡Vámonos, Bárbara!», en la antigua Escuela de Comercio. La proyección está enmarcada en la programación de «FICXPlus».

Carrera del Grupo Covadonga

La XI edición de «Los 10K del Grupo» empezará a las 17.15 horas en el Velódromo de Las Mestas.

Recepción de la Laboral

El taller para adultos «Encontrando el objeto. Actor versus objeto» se desarrollará de 10.00 a 14.00 horas. Además, de 17.00 a 19.00 horas será el turno de «Crea tu propia campaña». El punto de encuentro de ambas actividades es la recepción de la Laboral.

Jardín Botánico Atlántico

De 11.00 a 14.00 horas se llevará a cabo la actividad «Arte y discapacidad. Verlo por primera vez», que acogerá el Jardín Botánico Atlántico. Se trata de un taller dirigido a personas adultas con discapacidad. Organiza «Colectivo Berde».

Centro del Monte Deva

El Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva acoge esta mañana, a las 11.00 horas, la actividad de laboratorio «Ciencia verde».

Antiguo Instituto

Hasta el 29 de marzo podrá verse la muestra «Años veinte del siglo XX: el estilo de la revolución feminista». La exposición se enmarca en el ciclo «Moda con Historia». Además, la exposición_«40 años de comadres y felpeyos», de la Tertulia Feminista Les Comadres, podrá visitarse hasta el 8 de marzo. Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Centro Municipal de El Llano

Hasta el 8 de marzo podrá visitarse, en la planta baja del centro comercial Los Fresnos, la exposición_«Ellas», de las artistas asturianas Itziar Sánchez, Mar Herrera, Rosa Herrero, Magdalena Morey, Sabel Castaño y Natalia Falcó.

Centro Municipal de La Arena

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar, en el centro municipal integrado de La Arena, la muestra «Luces y sombras», de la tertulia fotográfica «Raw2». Los horarios son de lunes a viernes de 8.15 a 21.15 horas.

Fundación Museo Evaristo Valle

Hasta el 28 de junio se podrá ver la exposición «Centenario Amador (1926-2001)», conmemorativa del aniversario del nacimiento del escultor Amador Rodríguez, comisariada por Francisco Zapico y que reúne una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo. Además, se podrá visitar, hasta el 17 de mayo, la muestra «Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle». Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález

Hasta el 13 de marzo podrá visitarse la exposición «Imagina una semilla azul», de Sergio Santurio. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Laboral Centro de Arte

Puede visitarse la exposición «De rerum natura», de los artistas Paula Blanco, Javier Bejarano, Covadonga Casado, Maï Diallo, Covadonga Pérez y Pelayo Tamargo, hasta el 12 de septiembre. Asimismo, hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la muestra «Huele a parentesco», de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra «El Bosque», de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 5 de abril se podrá visitar la exposición «Depósito de la Asociación Feminista de Asturias Clara Campoamor (AFA)». Y hasta el 5 de mayo se podrá ver la muestra «Cajas-ambiente», de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras «Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990». Hasta el 28 de febrero estará «Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)». Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 27 de marzo se podrá visitar la exposición «Paisajes de resistencia», de Ángel Marcos. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 21 de marzo se podrá ver la muestra «La Danza». Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Viva los 90s en Avilés by Paco Pil. Súper tardeo.

Los artistas Paco Pil, Brisa Show y Raúl Orellana se reunen en la sala Space Four (en la calle Demetria Surárez, 7) en un concierto con música de los años 90. Las entradas están disponibles en la tienda Discos Elepé y en las páginas web de El Corte Inglés y Entradium. Se habilitará un bus lanzadera gratuito desde el parque del Muelle.

«La liamos bien»

Se trata de un proyecto impulsado por los Jóvenes Devas, un programa de participación juvenil, aprendizaje y voluntariado dirigido a jóvenes de entre 14 y 25 años. Comienzan hoy en la Casa de Cultura a las 11.30 horas.

Deporte

Se desarrolla un taller de «pumptrack» (saltos con bicicletas) en la pista de Villalegre dentro de la programación de Espacio Joven de la Concejalía de Juventud. Con un total de 20 sesiones de dos horas, se llevarán a cabo los sábados de 11:00 a 13:00 horas, en dos bloques: del 10 de enero al 28 de marzo y del 11 de abril al 30 de mayo. No será necesaria inscripción previa, pero los grupos estarán limitados para favorecer una experiencia más cercana y dinámica.

Taller de fotografía

En la calle José Cueto se realizará un taller de fotografía de 12.00 a 14.00 horas. El objetivo es aprender a hacer fotos de la naturaleza con móvil y conocer aplicaciones de identificación. La actividad es gratuita.

Mercado semanal en Las Vegas (Corvera)

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la calle Rubén Darío y el parque Europa, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición de pintura «Monet y los impresionistas»

La escuela de Artes y Oficios de Avilés acoge hasta el 12 de marzo la exposición del alumnado de las clases de retrato, pintura y dibujo «Monet y los impresionistas», que reúne sus obras fruto del estudio sobre el impresionismo. Son más de 70 obras que se podrán visitar de lunes a jueves laborables de 9.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 22.00 horas.

Muestra de Ramón Masats

La sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición «Ramón Masats. Visit Spain», que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 recorriendo la geografía de España con su cámara, bajo el comisariado de Chema Conesa, en una exposición producida por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea. Hasta el 10 de mayo en horario de miércoles a domingo, 11.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Las Cuencas

«Les olímpiques», teatro asturiano en La Felguera

El teatro José León Delestal de La Felguera acoge esta tarde, desde las 20.00 horas, la representación de la obra «Les olímpiques», del grupo Les Filanderes. Se enmarca dentro del XXIII Ciclo de Teatro Costumbrista de Langreo. La entrada vale 5 euros.

Jornadas de los callos en Mieres

Mieres celebra hasta el 8 de marzo de 2026 las II Jornadas “De Callos por Mieres”, una cita gastronómica que reunirá a numerosos establecimientos del concejo (quince) en torno a uno de los platos más tradicionales de la cocina asturiana. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento y Comercio Mieres, busca dinamizar la hostelería local y atraer visitantes al municipio a través del sabor y la tradición.

Festimarket en Mieres

Mieres recupera su feria Festimarket, con puestos de coleccionismo, artesanía y juegos en el recinto de Santullano. Hay más de medio centenar de puestos de venta, y actividades complementarias. Hoy a las 12.00 hay un taller de chapas, a las 13.00 un taller para pintar personajes retro, a las 16.30 un taller de muñecas y las 18.00, un concurso familiar. El horario de la feria es de 11.00 a 20.00 horas.

«Los cuernos de Don Friolera», teatro en Mieres

La compañía teatral langreana Kumen presenta hoy, a las 20.00 horas, en el auditorio Teodoro Cuesta de Mieres su última pieza, «Los cuernos de Don Frilera», adaptación de un texto de Ramón María del Valle-Inclán. La entrada es libre hasta completar la totalidad del aforo.

Exposición fotográfica en Mieres

Mieres acoge hasta el próximo 27 de marzo una exposición fotográfica impulsada por la Agrupación Fotográfica «Semeya». Se exhibe en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, en horario de lunes a viernes de 12.00 a 14.00h y de 17.00 a 21.00 horas.

Exposición pictórica en Sama

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge, hasta el 13 de marzo, la exposición «Pinceladas», con obras de «Grupo 4», integrado por Carlos Jiménez Aires, Fulgencio González Castro, Javier Tejerina Lobo y Miguel Ángel Fernández Bustos.

«Liry: en el infierno», una muestra contra el maltrato infantil en Langreo

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acogerá hasta el 8 de marzo la exposición «Liry: en el infierno», un proyecto multidisciplinar creado por la escritora y artista Lilián Azañón Fernández. El proyecto combina ilustración, narrativa y sonido para ofrecer una experiencia artística inmersiva que profundiza en la complejidad de las vivencias familiares difíciles.

«Nada es real», en el Centro Cultural de Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda acoge la exposición «Nada es real», de Juan Falcón García, del 18 de febrero al 18 de marzo, de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas. La muestra explora la presencia de la inteligencia artificial en el arte como una construcción narrativa en la que lo humano y lo tecnológico interactúan, con una reflexión sobre autoría, memoria y lenguaje en la interfaz contemporánea. La propuesta se materializa a partir de la reutilización de elementos tecnológicos obsoletos procedentes de dispositivos domésticos, reconfigurados como imágenes.

Centro

«Libro de oraciones», de Carmen Santamarina, en la Casa de Cultura de Grado

La Casa de Cultura de Grado ofrece hasta el 31 de marzo la exposición «Libro de oraciones», un proyecto de la artista Carmen Santamarina cuyo planteamiento es la alternancia a modo de diálogo entre un collage digital intervenido y una banderola textil con versos serigrafiados de la poeta y monja mexicana del siglo XVII sor Juana Inés de la Cruz. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Exposición «Sidra: poemario ilustrado», en Pola de Siero

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero muestra hasta el 16 de marzo «Sidra: poemario ilustrado», un proyecto que rinde culto a la sidra desde la creación cultural. Integrada por 17 poetas y 15 artistas grabadores, la propuesta pone en valor la cultura sidrera al fusionar la bebida típica asturiana con obra literaria y plástica contemporánea, de creadores de Asturias y de fuera de la región, y muestra distintas miradas y estilos de representación en torno al tema. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 11.00 a 13.00 horas. Con la colaboración del programa autonómico «Asturies, Cultura en Rede».

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa

Todos los sábados, de 10.30 a 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

Oriente

«Quebrar la pintura II. Transitando el soporte», de Elena Rato, en Llanes

La Casa de Cultura de Llanes exhibe hasta el 11 de marzo de 2026 la exposición «Quebrar la pintura II. Transitando el soporte», un proyecto de Elena Rato que se mueve entre la pintura y la instalación. La autora trabaja desde la idea de pintura expandida, buscando trascender los límites del formato tradicional para potenciar la presencia física del soporte y la irregularidad de sus formas, vinculando el gesto pictórico con la propia estructura compositiva y conceptual de las piezas. Superficies, materiales, formatos y ubicaciones se convierten así en parte esencial del lenguaje de la obra. Se puede ver en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Exposición en Llanes: «Maestros de la pintura del siglo XX: artistas vinculados a Asturias»

Tras la muestra dedicada a Evaristo Valle y Nicanor Piñole, Llanes se fija en la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias (por ser asturianos, haber vivido en Asturias o por la cercanía geográfica), de dicho período. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Exposición en Llanes: «Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias... Por la pinta son de Llanes»

La exposición de indumentaria tradicional titulada «Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias… Por la pinta son de Llanes», se puede visitar de martes a sábado en la Casa Municipal de Llanes, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. La misma, surge fruto de la colaboración entre la Asociación de Amigos de la Indumentaria Tradicional, la colección Javier Emperador y el Ayuntamiento de Llanes. La exposición cuenta con varios apartados sobre distintos tipos de indumentaria: trajes para el ramu, trajes de uso cotidiano, trajes de cristianar, trajes de labor, complementos y piezas de joyería, etcétera, así como material gráfico, fotografías en su mayor parte. La mayoría de las piezas en exposición son trajes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Occidente

Mercado en Vegadeo

La capital veigueña acoge hoy su tradicional mercado semanal en la explanada del recinto ferial. Además, en el parque del Medal habrá una nueva edición del mercado de artesanía.

Mercado en Cangas del Narcea

La villa canguesa celebra su tradicional mercadillo semanal ubicado en el patio del colegio Alejandro Casona. A él acuden comerciantes de textil y alimentación.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver elfuncionamiento de una prensa de viga.