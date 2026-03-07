Ana Covadonga Castro: "50 vidas tuviera, 50 sería policía. es un mundo muy masculino pero nunca me sentí cohibida, a mis compañeros les digo que los voy a deconstruir a todos"

Graduada en Psicología, Ana Covadonga Castro ha sabido compaginar tres mundos no muy parecidos en un inicio. Es Policía Nacional, escritora y madre de dos niñas. Nacida en 1990 en Oviedo, con 22 años dejó el Avilés en el que se crió para ingresar en la Policía. Actualmente reside en Málaga, como buena asturiana siempre lleva a la tierrina con ella y, ahora, también sus novelas, con títulos como "Hágase su voluntad" (Espasa) o la trilogía de Julieta Collado

¿Cómo surgió la idea de hacerse inspectora? ¿Y la de hacerse escritora?

Mi trabajo es ser inspectora y mi padre es policía jubilado, por lo que viene de casa y siempre me ha llamado la atención. Es una manera de ayudar a los demás sin la implicación que tiene la medicina, que me da un poco más de respeto. Lo he tenido clarísimo siempre. En tercero de la ESO lo decidí y orienté toda mi vida a la oposición. De hecho, aprobé básica primero y, una vez siendo policía, aprobé ejecutiva para ser inspectora. Siempre me decían que escribía bastante bien. Mi profesor del colegio estaba emocionadísimo conmigo. Entonces, cuando tuve a mi primera hija, durante el permiso de maternidad, me lancé a ello (aprovechando los ratos en los que dormía). Escribí un par de capítulos de la novela, se la di a leer a mi marido y me sugirió seguir escribiendo. Empecé y no podía parar. Ahora estoy más parada en ese aspecto porque tengo a otra nena pequeña. Pero es como una vía de escape, no un trabajo. A lo mejor las correcciones posteriores si que puede suponerme un poco más de esfuerzo. Pero escribir me me desconecta de la vida adulta.

¿Como es trabajar de inspectora y compaginarlo con un libro?

Todo lo que conlleva la investigación policial, como el trato de los compañeros dentro del despacho (algo más desconocido), a mí me viene de serie. A nivel de investigación me cuesta cero. Como llevo tantísimos años consumiendo True Crime, thrillers, novela negra...tengo ya muchas historias en la cabeza, más de las que puedo desarrollar. Mi trabajo nutre directamente mi escritura. Además, la veo como ocio, por lo que no lo llamaría "compaginar". Trabajo y luego me divierto escribiendo.

¿Las novelas las basa en historias personales o en series de televisión/libros?

Casi todos los personajes se basan en compañeros que yo me he encontrado. No me suelo basar en series ya que siempre distan bastante de una investigación real y todo el mundo ya conoce esas historias. Me gusta adaptarlas a mi profesión y hacerlas realistas. Por un lado, mi principal preocupación es que los personajes sean fuertes y humanos, no los típicos héroes. Nosotros nos quitamos el uniforme y llegamos a casa y seguimos teniendo los casos en la cabeza, no se nos olvidan. Y por otro lado, las tramas bien hiladas con una investigación completamente realista: un caso real, bien atado en el que no queden dudas al lector.

¿Qué es más complicado resolver un asesinato en su día a día o crear una historia completa para una novela?

Depende muchísimo del asesinato. Ahora estoy en un grupo espectacular donde el porcentaje de casos resueltos es del 100% porque mis compañeros son muy buenos. A nivel personal y a nivel profesional. Con ellos resolver casos es muy fácil. Crear tramas la verdad que no me cuesta. Mi padre dice que tengo mucha imaginación desde siempre. A medida que escribo se me van ocurriendo cosas. Al escribir creo una historia y un "malo" que tenga voz y motivos, que puedes compartir o que te pueden poner en duda a tí mismo. Puede ser incómodo porque hay muchas veces que te pones de parte del malo. A veces hasta me sorprendo a mí misma por las tramas que se me van ocurriendo.

¿Para pensar esas historias o resolver un caso...ayuda ponerse en la piel del asesino?

Lo fundamental para que una investigación de asesinato sea lo más sencilla posible es pensar en el móvil, el motivo del asesino para cometer ese delito. El problema real es cuando no se puede saber el móvil, partes de cero. Si no hay motivo, no sabes en quién centrarte.

¿Alguna vez sintió que podría ser complicado para usted como mujer entrar en el mundo de la policía (que es un mundo muy masculino), o en el de la literatura?

Claro que me importaba que fuera complicado. Aunque sí es cierto, y no sé si es suerte personal, pero yo no he tenido ninguna experiencia negativa con ningún compañero, ni jefe, ni nadie. Ascendí joven y al tratar con el ciudadano, siendo yo la jefa en un binomio, a veces se dirigían a mi compañero, que es un hombre mayor, y todo el mundo tendía a pensar que era el jefe. Pero tampoco lo veía como algo machista, sino como la costumbre. Nunca lo percibí como machismo sino como desconocimiento.

¿El tenerlo tan claro le ayudó a no sentirse tan insegura a la hora de tomar la decisión de ingresar al cuerpo?

Siempre lo digo: 50 vidas que tuviera, 50 sería policía. A mí me encanta la profesión aunque inseguridades he tenido en todos los aspectos de mi vida: ¿Estaré haciendo bien mi trabajo? ¿Estaré haciendo bien de madre? Sin embargo siempre lo tuve muy claro y no me frenó que fuese un mundo masculino. Lo sigue siendo, yo soy la única mujer de mi grupo. Pero en ningún momento me he sentido cohibida. Siempre les digo que los voy a deconstruir a todos (bromea entre risas).

¿Animaría a su hija a entrar en alguno de estos mundos?

Si sale de ella sí, pero no se lo inculcaría. Quiero que viva su propia vida. Todo el mundo que me pregunta se lo digo: para mí ser Policía Nacional es la profesión más bonita que hay. Te tiene que gustar algo porque hay muchos sectores. Si no te gusta la calle, te vas a un despacho a investigar robos, violencia de género, crimen organizado, droga...El mundo editorial es mucho más complicado. Hay muchísima oferta. La gente lee mucho, pero también está desbordada. Se publican muchas novelas al año y, aunque te guste, tienes que filtrar. Para mí es un completo privilegio que alguien decida utilizar su tiempo para leer una novela mía.

¿Que puede anticipar de sus próximas entregas?

Recientemente me han dado el Galardón de Letras del Mediterráneo en la categoría de novela negra. Esa novela saldrá a finales de año, alrededor de octubre. El galardón proviene de la Diputación de Castellón, por lo tanto está ambientada en Castellón. Pero como a mí me gusta siempre poner la puntilla de la tierrina, el protagonista tiene raíces asturianas. Se refieren a él como guaje porque a mí mucho tiempo me han llamado guaja y quería dejarlo patente.

¿Se ha planteado hacer alguna novela con otra temática radicalmente diferente?

Esta novela que saldrá en octubre no es la novela negra típica pues está mezclada con acción entre otras cosas. ¿Si te refieres a que a otro género me cambiaría? Fíjate que creo que sería al romántico. El cambio sería de 180 grados.