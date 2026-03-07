Las asturianas atrapadas en Qatar salen del país poco antes de un nuevo ataque iraní y escoltadas por aviones militares: "La guerra se tiene que terminar"

Las asturianas atrapadas en Qatar protagonizaron este sábado una salida de película de este país del Golfo que está siendo atacado por los iraníes en represalia a los fuertes bombardeos de los israelíes y estadounidenses. De madrugada recibieron una llamada de la embajada española. "Preparad las cosas que os vais. A las tres tenéis que estar en el lobby del Aeropuerto", relata la ovetense Cristina Cienfuegos. "Volvía de unas vacaciones en Maldivas y me encontré con una guerra. Después de lo que he vivido esta semana, Maldivas se queda muy lejos, parece que estuve allí hace dos meses", añade. "Yo cogí el avión de las 8,15 para Madrid. Qatar Airways preparó otro vuelo para españoles una hora más tarde. La vuelta fue tranquila, nos escoltaron unos aviones militares, yo creo que cazas, mientras atravesábamos al zona de riesgo", añade esta física de 31 años, una de los 4.000 españoles que han sido evacuada de la zona de conflicto. La salida de Irán fue aplaudida con aplausos y vítores por los pasajeros.

Cristina Cienfuegos y Sofía Fanjul tras llegar a Madrid. / LNE

"Teníamos confianza en que no iba a pasar nada, Qatar Airways nos demostró que lo tenía todo muy bien organizado. Luego nos enteramos que Irán había vuelto a lanzar un ataque muy fuerte contra Qatar", dijo Cienfuegos. La joven no se decanta por ninguno de los contedientes. "No le veo sentido a lo que hace Irán, como tampoco se lo veo a Trump. No me interesa. La guerra se tiene que terminar, máxime cuando está muriendo y sufriendo tanta gente", deseó.

Atrás queda una semana que puso sus nervios a prueba. "Pasamos momentos muy tensos, en el hotel estábamos a tres kilómetros de la embajada de Estado Unidos y cuando la atacaron los iraníes sentimos cómo temblaba todo y saltaban todas las alarmas, y desde las ventanas veíamos como caían los proyectiles y estallaban", añadió la ovetense.

También elogió a los diplomáticos españoles: "Hemos estado en contacto constante con la embajada españaol, y nos recibió en embajador Álvaro Renedo".

Españoles en en el aeropuerto de Doha, entre ellos las asturianas. / LNE

Sin embargo, "Qatar ha demostrado que es un país superseguro. Nos ha tratado superbien, me costearon los gastos de los días que esruve allí. Me he sentido protegida, a pesar de escuchar constantemente misiles pasando por encima. Han interceptado el 96 por ciento, un porcentaje muy alto. Doha es una ciudad moderna, pero no la he conocido a fondo, no nos dejaban salir del hotel. Espero regresar y disfrutarla en unas circunstancoias menos horribles".

En el Aeropuerto de Madrid le esperaba a Cristina su madre, Emma Gloria Cienfuegos Marcello, que no pudo esperar a que llegase a Asturias. Se fundieron en un cariñoso abrazo. Luego tuvieron todo el camino en coche hasta Oviedo para hablar de una experiencia sin lugar a dudas inolvidable.