Asturias da entidad legal a las que tiran del pueblo, los objetivos del primer Estatuto de la Mujer Rural del Principado

En el año que la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) ha declarado como Año Internacional de la Agricultora y en el que el movimiento feminista de Asturias ha elegido a las que viven y trabajan en el campo como protagonistas del 8M, el Principado estrenará su primer Estatuto de la Mujer Rural. Casualidad o no, lo cierto es que laa asturiana es la comunidad que mayor porcentaje de mujeres tiene trabajando en el sector agrario sobre el total de ocupados en España (informe de Unicaja de 2024). Mientras que en el conjunto del país las mujeres representan en torno al 27% del empleo agrario, en Asturias ese peso se acerca al 39%.

Por eso no está de más dotar de cierta base jurídica la situación de la mujer en el campo asturiano a través de un estatuto que actualmente se tramita como proyecto de ley en la Junta General, con las aportaciones todos los grupos políticos, que se aspira a aprobar definitivamente este 2026 después de recibir el visto bueno del Consejo de Gobierno el pasado mes julio.

Son varios los objetivos de la ley, como evitar el éxodo de mujeres del campo, eliminar las barreras a las que todavía hoy deben hacer frente e impulsar su formación y acceso al empleo. "Las mujeres del medio rural asturiano siguen enfrentándose a múltiples barreras sociales, económicas, profesionales y culturales que limitan su desarrollo tanto personal como laboral y que dificultan su participación en órganos de decisión, lo que sigue provocando una emigración femenina preocupante, sobre todo entre las más jóvenes", resaltó el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, al presentar el estatuto que, aseguró, no es "una mera declaración de intenciones".

El texto que ahora se debate entre los grupos consta de varios apartados. Éste es un resumen de lo más destacado del borrador.

La situación de la mujer en Asturias.

Según se expone, hay una "falta de oportunidades en un entorno masculinizado, de población envejecida y, en muchos casos, dependiente o responsabilizada de cuidados". Sin olvidar la "problemática específica en materia de igualdad y violencia de género".

La mujer, clave contra el despoblamiento.

Sin buenas condiciones, las mujeres seguirán dejando atrás el campo para buscar mejores oportunidades en las zonas urbanas. Pero, recoge el estatuto, la lucha contra el despoblamiento "pasa necesariamente por políticas estratégicas hacia nuevas soluciones y, dentro de estas soluciones, las que contribuyan a mejorar todas las condiciones de vida de las mujeres rurales tienen un peso fundamental". Según el Principado, "cuando una mujer abandona un pueblo por falta de oportunidades no solamente se pierde talento, se debilita la cohesión, la economía y el futuro de ese territorio".

Qué es mujer rural.

Son las que ejercen su actividad profesional principal en los sectores que regula el estatuto (agrario, pesquero y servicios complementarios en el medio rural); las que viven en las zonas rurales periurbanas, intermedias y naturalizadas.

Objetivos.

Hacer efectivo el principio de igualdad entre hombres y mujeres, aplicar la perspectiva de género, garantizar la existencia de una red de recursos que faciliten el acceso de la mujer rural al empleo, el ocio, la cultura, el deporte, etc; promover la diversificación de las actividades productivas; e identificar, prevenir y abordar de forma integral la violencia de género en el medio rural.

Contratación pública.

En el borrador del estatuto, ahora en debate, se apunta que "los órganos administrativos competentes en los ámbitos agrario, pesquero y en desarrollo rural deberán incorporar la perspectiva de género en la contratación pública, siempre respetando la normativa europea y la normativa básica en materia de contratación del sector público".

Subvenciones y empleo.

En las normas reguladoras de ayudas y subvenciones al sector agrario, pesquero y de actividades económicas complementarias de desarrollo rural "se priorizará la titularidad de las mujeres, que se sea compatible con la normativa europea y la nacional de subvenciones". Las mujeres rurales serán también "prioritarias" para determinar los colectivos a los que se dirigirá "de forma preferente" programas de formación de empleo. El Principado se compromete a velar para que haya igualdad de acceso al crédito a la hora de emprender.