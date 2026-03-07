Las Cámaras respaldan la ley de Mecenazgo y el PP medita si la apoyará en la Junta

Las Cámaras de Comercio de Oviedo y Gijón expresaron ayer su respaldo a la ley de Mecenazgo que impulsa el Principado, pero señalaron la posibilidad de introducir mejoras en el trámite parlamentario y reclamaron que la norma no arrincone la posibilidad de una revisión amplia de la fiscalidad asturiana.

El presidente de la Cámara de Oviedo, Carlos Paniceres, enmarcó la nueva regulación como una iniciativa largamente defendida por la institución cameral y señaló que la Cámara llevó esta propuesta a la negociación política en la ronda de contactos con los grupos parlamentarios y Foro la hizo suya en el marco de la negociación presupuestaria de 2024. A su juicio, la norma llega más tarde de lo deseable, ya que Asturias era de las pocas comunidades autónomas que seguían sin una ley específica de mecenazgo. "Vale más tarde que nunca", resumió.

El presidente cameral destacó que puede resultar especialmente relevante para el deporte base, la cultura y la investigación, tres ámbitos que, a su juicio, pueden encontrar en esta regulación una nueva vía de financiación privada

También el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, consideró positiva la filosofía general del texto. Baragaño afirmó que "cualquier medida como esta que viene a favorecer el desarrollo cultural y social en base a aportaciones empresariales con las correspondientes deducciones fiscales es bienvenida".

Sin embargo, su valoración no se quedó solo en el respaldo. Aprovechó para insistir en la necesidad de abordar una revisión más amplia de la fiscalidad asturiana. En ese sentido, sostuvo que "la vía fiscal asturiana precisa de correcciones para favorecer la competitividad de las empresas asturianas en un marco similar al del resto de las comunidades autónomas españolas".

El documento, que ya se encuentra en exposición pública, aún deberá ser aprobado por el Ejecutivo y remitido a la Junta General. El texto ha sido recibido de manera positiva por el diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, quien arrancó del Gobierno el compromiso de elaborar la norma en la negociación de los presupuestos de 2024.

Apoyos parlamentarios

El respaldo de Pumares podría suponer la primera quiebra destacada en la tendencia a la confrontación del voto entre la izquierda y la derecha en el hemiciclo. El PP fue partidario de regular las donaciones a iniciativas sociales, culturales y científicas, pero aún no ha querido pronunciarse sobre este texto. El PP llegó a presentar su propia propuesta de ley, que fue rechazada sin negociación por el bloque de la izquierda.

La norma asturiana busca favorecer la financiación privada de proyectos de interés general, sobre todo culturales y científicos, mediante incentivos fiscales. Su principal novedad es la creación de un crédito fiscal autonómico: quien haga una aportación podrá compensar después parte de esa cantidad en tributos propios del Principado, con un porcentaje del 25 %, un máximo anual de 5.000 euros y un plazo de aplicación de cuatro años.

Noticias relacionadas

Además, el anteproyecto incorpora deducciones en el IRPF para particulares que donen a este tipo de iniciativas. La ley también amplía los posibles beneficiarios, ya que no se limita a fundaciones o asociaciones, sino que abre la puerta a universidades, centros de investigación, instituciones públicas y determinados proyectos culturales o científicos que obtengan la declaración de interés general. También prevé medidas para impulsar el micromecenazgo.