Dos consejerías son de manera reiterada las menos cumplidoras en inversión y solo una logra mejorar sus datos
Las áreas de Ovidio Zapico y Marta del Arco apenas alcanzan a gastar la mitad de la inversión presupuestada, mientras que Movilidad, de Alejandro Calvo, es la única que incrementó su porcentaje
Dos consejerías han sido en lo que va de legislatura las menos cumplidoras en la ejecución de las inversiones de su presupuesto. Se trata de las áreas de Ordenación del Territorio, Vivienda, Urbanismo y Derechos Ciudadanos (a cuyo frente está Ovidio Zapico) y la de Bienestar Social (que en la actualidad ocupa Marta del Arco). Ambas se han venido colocando en un cumplimiento de las inversiones prometidas por debajo del 50 por ciento, a excepción de Derechos Sociales en 2024. En todo caso, han estado a la cola en ejecución en toda la legislatura.
También resultó especialmente rezagada la desaparecida Consejería de Transición Ecológica, que el año pasado se integró principalmente en la Consejería de Ciencia, de Borja Sánchez. Esa había sido en 2023 y 2024 la más cumplidora, con ejecuciones que rondaban el 80 %, pero desde que asumió parte de las competencias de Industria su tasa de ejecución ha descendido.
Solo ha habido una consejería que claramente ha logrado incrementar su ritmo de ejecución de las inversiones: la Consejería de Movilidad, de Alejandro Calvo. En 2023, su porcentaje de cumplimiento se encontraba en el 52 % y, en cambio, en 2025 logró elevarlo hasta el 73 %, colocándose a la cabeza.
Estancadas o en descenso
La Consejería de Medio Rural de Marcelino Marcos se ha mantenido ligeramente por debajo del 70 %. También se ha mostrado estable en el entorno del 55 % la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico e Igualdad de Gimena Llamedo.
Tres consejerías, en cambio, han empeorado sus datos. Se trata de Educación, que pasó del 81 % en 2023 al 59 % el pasado año; Salud, que ha retrocedido del 61 % que ejecutó en inversiones en 2023 al 52 % en 2025, y Hacienda, que pasó del 71 % al 46 %.
