Defender la igualdad digital es defender la convivencia democrática

El 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres. Un día para la reivindicación y la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres; también para celebrar cada avance conseguido, pero sobre todo para denunciar y reivindicar todo lo que queda por hacer.

Este siglo XXI nos ha cogido por sorpresa con un hecho que no esperábamos: nuestra sociedad, en lugar de seguir avanzando, está dando pasos atrás. Y las mujeres estamos en primera línea de estos retrocesos.

Vivimos un momento decisivo. Grandes cambios ideológicos, mediáticos y en las formas de relacionarnos, impulsados o acelerados por las redes sociales y los medios de comunicación, están transformando nuestra convivencia. Y estos cambios no se dan solo en España: basta mirar hacia Europa, hacia América, hacia Rusia y hacia Oriente Medio para constatar que el mundo está inmerso en una ola reaccionaria en la que el fascismo y las guerras se extienden.

En España, la ultraderecha ya no se limita a las redes sociales: está gobernando y va a gobernar instituciones importantes. Esto constituye una amenaza directa para los derechos de las mujeres.

El acoso a las mujeres en lo que solo podemos llamar el salvaje oeste digital es brutal. La socialización que encuentran niñas y adolescentes en las redes sociales las encamina hacia modelos de feminidad que creíamos superados, orientándolas hacia roles en los que las mujeres solo tenían un espacio posible: el privado, el doméstico, el de los cuidados. Los contenidos pornográficos y plataformas como OnlyFans tratan a las mujeres como mercancía y se han convertido, a edad muy temprana, en la principal fuente de educación sexual para toda una generación de jóvenes.

Estamos ante un retroceso que, si no se aborda, se consolidará. Hay un factor que debemos comprender con claridad. Las redes sociales se han convertido en el principal agente de socialización de niñas y niños, por encima incluso de la escuela y la familia. Y si el espacio donde se forman las identidades, los deseos y las relaciones ha cambiado, la respuesta educativa no puede seguir siendo la misma. La coeducación tiene que entrar también en el espacio digital.

Este 8 de marzo, como decimos, tenemos muchas razones para preocuparnos y para actuar. Por eso debemos reafirmar con claridad nuestro compromiso con la agenda feminista. Una agenda que ya se está desarrollando desde el Gobierno de España con grandes avances concretos: el impulso y la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que por primera vez incluye medidas específicas contra la violencia digital y pone el acento en el acoso que sufren las mujeres en las redes sociales. O el proyecto de Ley contra la violencia vicaria, fundamental para proteger a niñas y niños de las formas más crueles de violencia machista. También el marco europeo avanza en esta dirección, con la Ley de Servicios Digitales que obliga a las plataformas a asumir responsabilidad sobre los contenidos que amplifican.

Contra el negacionismo machista, la única estrategia que funciona es la que nos marca el feminismo. Y el feminismo siempre nos ha dicho que la educación en igualdad de niños y niñas, la coeducación, es clave para el futuro de nuestra sociedad. Hoy queremos reivindicarla más que nunca.

Para que las niñas crezcan con las mismas oportunidades y derechos, no podemos dejar fuera del foco a los niños. La educación en nuevas masculinidades se hace totalmente imprescindible: las últimas décadas nos lo han demostrado. Las mujeres no avanzarán si los hombres no caminan también hacia la igualdad. Transformar las relaciones entre jóvenes en relaciones donde el machismo quede fuera de juego es una tarea urgente.

Somos conscientes de que son muchos los frentes en los que debemos seguir trabajando: el empleo, la conciliación, el reparto equitativo de los cuidados, la abolición de la prostitución, la lucha contra la violencia de género, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Pero en este 8 de marzo queremos poner el foco en dos cuestiones que consideramos urgentes e inseparables: la necesaria intervención en el salvaje oeste digital para proteger a mujeres y niñas, y la imprescindible coeducación en todos los ámbitos de socialización, empezando por los que hoy más influyen en las vidas de nuestros jóvenes.

Esta tarea exige la implicación de todas las instituciones y todas las administraciones, desde el Estado hasta los ayuntamientos, pasando por las comunidades autónomas. Proteger a las niñas y los niños de hoy es la inversión más urgente que podemos hacer por la igualdad de mañana.

Por un Mieres mejor

Reconocimiento a Conchi Suárez

El movimiento feminista de Mieres propone que Conchi Suárez, hermana de Fini Suárez, dé nombre a una calle del concejo. El colectivo «Y les cames, sin facer» plantea una opción concreta: que la actual calle Fini Suárez pase a llamarse calle Conchi y Fini Suárez, y que reconozca así a ambas hermanas. El PSOE de Mieres tiene a bien respaldar y apoyar esta propuesta, que llega después de los últimos reconocimientos aprobados por el consistorio a distintas trayectorias vitales. La memoria de quienes no dudaron en reivindicar causas justas debe estar presente en el callejero.

Conchi Suárez / Cedida a LNE

Paralizada la geotermia en Mieres

La red de geotermia instalada en edificios públicos, que costó 3,4 millones de euros, depende de una caldera de biomasa en El Batán que ha de implantar HUNOSA. Las licencias de dicha parcela se suspendieron como consecuencia de la aprobación del PGO. El resultado es que, tras las obras y las molestias generadas a vecinos y establecimientos comerciales, el proyecto está bloqueado. El Ayuntamiento, mientras, ha cobrado 313.000 euros por la licencia y ahora no facilita la obra. HUNOSA ha presentado recurso que el PSOE de Mieres apoyará.

Jorge Expósito y Alejando Fernández / Cedida a LNE

Apoyo a la Residencia Valle del Caudal

Desde el PSOE de Mieres se continúa mostrando todo el apoyo a las trabajadoras de la Residencia Valle del Caudal, que llevan tiempo defendiendo sus derechos, sus condiciones laborales y una atención digna para las personas residentes.

El PSOE, en la concentración que tuvo lugar en febrero / Cedida a LNE

Cuidar a quienes cuidan es responsabilidad de todos. Su lucha es justa y merece ser escuchada. Por esta razón, el PSOE de Mieres mantiene el compromiso de participar en todas aquellas concentraciones que sirvan como respaldo a las trabajadoras de la residencia con el objetivo, además, de preservar la atención a las personas mayores.